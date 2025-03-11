南投信義公所貪汙連環爆 秘書開公司攬278件工程下場曝

南投信義鄉公所近期貪汙弊案連環爆，檢廉3月初以鄉長全志堅、鄉代會主席李國源利用民生蓄水工程機會收回扣，2人前後被收押，去年還查出公所秘書胡錦龍把工程直接發包給自己公司，圖利285萬元；台中地院依貪汙等罪判胡及其胞弟2年、1年10月，均緩刑5年，可上訴。

台中地檢起訴指出，胡錦龍2018年12月25日擔任信義鄉公所秘書，就公共工程採購有審核、決行職權，且他2015年7月28日出資成立土木公司，和弟弟共同擔任實際負責人。

檢方發現，胡就任信義鄉公所秘書後，仍繼續掌管土木公司帳務、稅務等核心業務，直到2022年6月才把公司帳務、稅務全數交給弟弟，由胡弟單獨經營。

但胡錦龍在秘書任內卻沒有依法迴避，由自己經營的土木公司名義，向信義鄉公所大大小小道路維修、下水道清淤等工程投標、承攬。

檢方查出，胡還利用自己公所秘書身分，藉職權在採購流程核章，以鄉長甲章授權淮許請款，統計2019年1月至今年2月止，共得標信義鄉公所發包的278件小額採購案工程，標案金額共3170萬5636元，胡及弟弟從中獲不法所得285萬3507元。

檢方認為，胡姓兄弟犯後雖偶有辯解，但就犯罪情節自白，且胡錦龍偵查中繳回不法所得285萬3507元，應依法減刑，另2人部分不法所得在5萬元以下，也應減刑，並斟酌胡弟犯後配合調查、態度良好，建請從輕量刑。

檢方偵結依共同涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款之對主管業務圖利罪嫌，起訴胡姓兄弟。