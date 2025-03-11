女控國小監視器24小時拍攝住家告上法院 校長：從頭到尾不曾拍到

台南一名林姓女子因不滿住家旁國小的監視器疑似24小時攝錄她家生活範圍，一狀告上法院，林女一審雖獲判勝訴，但二審卻翻盤，對此，信義國小校方也回應，該支監視器目前送修，後續仍會安裝回去。校方也強調，該監視器從頭到尾根本不會拍到民眾住家。

信義國小校長馮郁元說，該支監視器安裝在校園南邊側門位置，主要是守護校內幼兒園孩童上下學的安全，尤其，學校去年申請通學步道並在今年順利完工，該處圍牆周邊人煙稀少，且曾有遊民翻過圍牆入侵校園活動中心過夜，讓家長相當憂心，因此才會裝設監視器。

他也強調，該監視器角度僅針對校園及圍牆外道路進行攝錄，從頭到尾不會拍到民眾的住家，家長也都相當支持裝設，而該支監視器目前雖送修中，後續待收到判決公文後，會再進一步評估，應該還是會照常安裝，維護校安。