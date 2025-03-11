胞弟遭槍殺棄屍 新北市副發言人：若判有期徒刑下一個誰死？

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱因金錢糾紛，遭好友姚宗秦持槍自後腦行刑式槍殺，再由梁姓友人協助棄屍山區，姚落網後一度辯稱死者自轟，新北地院國民法官庭依殺人、槍砲及遺棄屍體罪判無期徒刑。台灣高等法院今辯論終結，姚仍否認「預謀」，張劭斌批「無期徒刑、假釋的人惡性不改，若高院改判有期徒刑，下一位又是誰會死在姚的槍下？」

2024年5月10日，警方接獲死者父母報案，指稱兒子外出訪友卻徹夜未歸，手機也不接，擔心發生意外，警方循線查出死者生前最後行蹤，是去找從事魚產批發的姚宗秦（26歲）。張威凱與姚宗秦多年前是加油站同事，卻因金錢反目。

命案發生時，姚宗秦見警方上門顯得緊張，推稱是張威凱掏出手槍自轟斃命，他怕事情鬧大，便找來認識多年的梁姓學弟，協助將死者遺體以棉被包裹並塞進大塑膠箱，開車載到新北市五股區外寮路憲兵營區下，將遺體推往山坡底下。

警方調閱沿線監視器，確認是姚宗秦與梁一同開車棄屍，同時在姚的車內找到一把裝有滅音管的改造手槍。檢警發現死者的槍傷在後腦，不可能是舉槍自戕，追問下姚坦承殺人，梁則辯稱不知箱裡裝屍體。

新北地院調查，姚宗秦因積欠張威凱150萬元，不滿張威凱催討，2023年5月9日上午向張威凱謊稱欲償還欠款，邀請對方下班後至他五股區住處，隨於當日晚上6點13分「依計畫」戴上黑色手套、持裝有滅音管的手槍，自後方朝張威凱後腦擊發1發子彈，張威凱當場頭部中彈出血而死亡。

高院去年12月3日開庭時，姚宗秦原本表示僅對刑度上訴，但他的律師表示對一審認定「預謀」有意見，因此就事實與科刑全部上訴。

今天審理時，姚仍多由律師代為答辯，且仍堅稱非「預謀」。張母難過地說，她曾因擁有3個孝順的兒子而感覺擁有全世界，但姚卻毀了她的幸福，姚若沒預謀，就不會騙張威凱去他家、說要還150萬，但根本沒想還錢，而是槍斃她兒子。她泣訴兒子被凶手造謠、誣陷、曝屍，甚至還要被解剖，這已不是一個「痛」字可以形容。

張劭斌伏法的死囚黃麟凱為例，指黃根本無法教化，而姚宗秦幾乎和黃一模一樣，姚宗秦逃過死刑已經是司法對他最大的寬容，並質疑判無期徒刑，25年後就可以申請假釋出獄；若是有期徒刑，只要服刑一半就可以出來。