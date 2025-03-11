南投垃圾車墜橋爆司機酒駕 酒測超標7倍遭法辦

南投信義鄉一輛垃圾車昨失控墜橋，垃圾車司機連人帶車掉落10米高橋下，被救出時意識模糊，全身多處骨折送醫，今恢復意識，卻也被警方查出其酒測值高達1.75，涉犯公共危險罪將依法送辦，但其工作出車前有酒測，何時飲酒待釐清。

警方調查，信義鄉41歲金姓清潔隊員昨晚出勤完成收運勤務後，將垃圾空車開回停車場放置，途經愛國大橋時，疑車速過快失控，先撞擊橋頭，再擦撞橋側護欄，最後衝破護欄掉落下方砂石便道，因車頭朝下被車體擠壓，金男一度受困。

由於垃圾車墜橋後翻覆，四輪朝天，車頭嚴重扭曲變形，消防人員到場後，找來吊車將車頭抬起，再以油壓剪、軍刀鋸等器材將人救出，而金男被救出時，意識模糊，且全身多處骨折及擦挫傷，將其緊急送往竹山秀傳醫院治療。

經了解，受傷的金姓隊員今已清醒恢復意識，但昨深夜強制抽血進行酒測，經換算呼氣酒精濃度竟高達每公升1.75毫克，是公共危險罪0.25門檻的7倍，而一般人酒測值達1.5就可能進入呆滯木僵、昏迷，其酒測值可能已呈現泥醉狀態。

警方表示，金男目前意識清楚，但仍在醫院接受治療，後續依公共危險罪將其函送法辦，今也與信義鄉公所討論，要求公所監督駕駛勿酒駕、出勤前酒測；公所則表示，出勤前有酒測，該員昨出車前也未飲酒，將配合警方釐清該員酒駕狀況。