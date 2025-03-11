勒斃病母遭判8年 高院審理犯嫌稱每天睡1、2小時兄姊只要他加油

吳姓男子獨自照顧病母，因壓力過大，他罹患重鬱症，2023年6月為求解脫，徒手勒斃母親、伴屍7小時後自首；桃園地院依殺害直系血親尊親屬罪判吳8年徒刑，刑後監護2年。台灣高等法院今審理，吳說獨自照顧母親6、7年，母親因椎間盤突出而哀哀叫，他每天只能睡1、2個小時；他曾向哥哥、姊姊訴苦，兄姊卻都叫他「加油」，已經叫他「加油」4、5年了。

高院今辯論終結，吳在最後陳述時表示「我錯了，錯在殺我媽」，審判長諭知4月8日宣判。

吳姓男子（45歲）從事汽車零件製造，月收入3萬1千元。吳不堪長期照顧六旬病母，前年6月26日早上9點30分，在桃園市蘆竹區的透天厝1樓、母親房門前，徒手向母親頸部施壓，吳母因頸部受外力壓迫窒息。吳直到下午4點30分才向警方報案自首。

案件一審審理期間，吳的胞妹表示願原諒哥哥，為免罹病的哥哥及家屬受眾人指責或新聞報導影響，承受更大精神壓力及傷害，希望不行國民參與審判。桃園地院認為，此案涉及精神疾患、家庭暴力殺人，與國民生活經驗相關，藉國民參與審判，可將生活經驗、價值思考、法律感情帶進法庭，與職業法官深入討論，將得到更適當的判決，也能促進國民對相關議題深入討論，彰顯國民參審的價值和重要性，仍請國民法官參與。

國民法官庭參考精神科醫生鑑定意見及卷證，認為吳行為時的精神狀況符合重鬱症診斷標準，他明知殺人屬不法、有刑責，但行為時受無助、自殺意念等憂鬱症狀及受邊緣智能功能退化影響，導致辨識行為能力降低。吳在警方未察覺犯罪前，主動打電話自首、接受制裁，可依規定減刑。

國民法官庭認為吳確實付出心力照護母親，但因長期照護，以及病母發出的聲音影響睡眠，給他極大精神壓力，導致罹患重鬱症，他為了尋求自身解脫，選擇剝奪母親的生命權，無視母親意願而弒母，傷害無法挽回。吳雖未使用器械，但他在母親還有意識且痛苦的狀態下死亡，此部分無法減刑，但因他沒有前科，胞妹也求情，一審判8年刑。

吳對保安處分和刑度上訴，高院今開庭時，吳說母親因椎間盤突出動過手術，但因壓迫到神經，她都叫得很大聲，影響他睡眠。為了餵母親吃藥，後期1年多他與母親同房，母親因每日哀哀叫，叫得他煩躁，2023年時吳也去看精神科。吳自承他得吃藥控制情緒，因為自己蠻暴躁的，但他「要當孝子」，沒考慮搬出去。

審判長對他照顧病母感到佩服，但仍問沒有考慮搬出去嗎？沒想過怎麼避免犯下此錯？吳說，案發當天他因控制不了情緒，即便是現在回頭看，他也無法忍住，如今在看守所內，反而可以睡得安穩。

「你小時候也哀哀叫啊！」審判長問吳有沒有覺得自己做錯了？吳認罪，參與訴訟的胞妹也求情「感謝哥哥多年的付出」，但也說哥哥的狀況時好時壞。

死者和丈夫都是再婚，婚前各自有家庭並各自有小孩，吳姓被告和胞妹則是母親再婚後的「同父同母」手足。胞妹說，她住在隔壁，母親哀哀叫時，聲音都傳透過牆，審判長好奇她怎麼沒幫忙照顧？胞妹坦承「母親對我態度不好」，她盡量不接觸，希望法官輕判胞兄。