快訊

家屬到場…雲云董事長殺人案 技術長遭砍10多傷口今解剖相驗

新冠變強？ 4旬女打過疫苗又無慢性病 染新冠竟住進ICU

金賽綸生前未公開發文曝光！家屬控金秀賢「十罪狀」：壓垮她的關鍵人物

勒斃病母遭判8年 高院審理犯嫌稱每天睡1、2小時兄姊只要他加油

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

吳姓男子獨自照顧病母，因壓力過大，他罹患重鬱症，2023年6月為求解脫，徒手勒斃母親、伴屍7小時後自首；桃園地院依殺害直系血親尊親屬罪判吳8年徒刑，刑後監護2年。台灣高等法院今審理，吳說獨自照顧母親6、7年，母親因椎間盤突出而哀哀叫，他每天只能睡1、2個小時；他曾向哥哥、姊姊訴苦，兄姊卻都叫他「加油」，已經叫他「加油」4、5年了。

高院今辯論終結，吳在最後陳述時表示「我錯了，錯在殺我媽」，審判長諭知4月8日宣判。

吳姓男子（45歲）從事汽車零件製造，月收入3萬1千元。吳不堪長期照顧六旬病母，前年6月26日早上9點30分，在桃園市蘆竹區的透天厝1樓、母親房門前，徒手向母親頸部施壓，吳母因頸部受外力壓迫窒息。吳直到下午4點30分才向警方報案自首。

案件一審審理期間，吳的胞妹表示願原諒哥哥，為免罹病的哥哥及家屬受眾人指責或新聞報導影響，承受更大精神壓力及傷害，希望不行國民參與審判。桃園地院認為，此案涉及精神疾患、家庭暴力殺人，與國民生活經驗相關，藉國民參與審判，可將生活經驗、價值思考、法律感情帶進法庭，與職業法官深入討論，將得到更適當的判決，也能促進國民對相關議題深入討論，彰顯國民參審的價值和重要性，仍請國民法官參與。

國民法官庭參考精神科醫生鑑定意見及卷證，認為吳行為時的精神狀況符合重鬱症診斷標準，他明知殺人屬不法、有刑責，但行為時受無助、自殺意念等憂鬱症狀及受邊緣智能功能退化影響，導致辨識行為能力降低。吳在警方未察覺犯罪前，主動打電話自首、接受制裁，可依規定減刑。

國民法官庭認為吳確實付出心力照護母親，但因長期照護，以及病母發出的聲音影響睡眠，給他極大精神壓力，導致罹患重鬱症，他為了尋求自身解脫，選擇剝奪母親的生命權，無視母親意願而弒母，傷害無法挽回。吳雖未使用器械，但他在母親還有意識且痛苦的狀態下死亡，此部分無法減刑，但因他沒有前科，胞妹也求情，一審判8年刑。

吳對保安處分和刑度上訴，高院今開庭時，吳說母親因椎間盤突出動過手術，但因壓迫到神經，她都叫得很大聲，影響他睡眠。為了餵母親吃藥，後期1年多他與母親同房，母親因每日哀哀叫，叫得他煩躁，2023年時吳也去看精神科。吳自承他得吃藥控制情緒，因為自己蠻暴躁的，但他「要當孝子」，沒考慮搬出去。

審判長對他照顧病母感到佩服，但仍問沒有考慮搬出去嗎？沒想過怎麼避免犯下此錯？吳說，案發當天他因控制不了情緒，即便是現在回頭看，他也無法忍住，如今在看守所內，反而可以睡得安穩。

「你小時候也哀哀叫啊！」審判長問吳有沒有覺得自己做錯了？吳認罪，參與訴訟的胞妹也求情「感謝哥哥多年的付出」，但也說哥哥的狀況時好時壞。

死者和丈夫都是再婚，婚前各自有家庭並各自有小孩，吳姓被告和胞妹則是母親再婚後的「同父同母」手足。胞妹說，她住在隔壁，母親哀哀叫時，聲音都傳透過牆，審判長好奇她怎麼沒幫忙照顧？胞妹坦承「母親對我態度不好」，她盡量不接觸，希望法官輕判胞兄。

吳姓男子在最後陳述時表示，要關或監護，他都願意接受。

吳姓男子長期照顧病母，自己也罹患重鬱症，2023年6月徒手勒斃母親。台灣高等法院今開庭，吳說獨自照顧母親6、7年，母親因椎間盤突出而哀哀叫，他每天只能睡1、2個小時；他曾向哥哥、姊姊訴苦，兄姊卻都叫他「加油」，已經叫他「加油」4、5年了。記者王宏舜／攝影
吳姓男子長期照顧病母，自己也罹患重鬱症，2023年6月徒手勒斃母親。台灣高等法院今開庭，吳說獨自照顧母親6、7年，母親因椎間盤突出而哀哀叫，他每天只能睡1、2個小時；他曾向哥哥、姊姊訴苦，兄姊卻都叫他「加油」，已經叫他「加油」4、5年了。記者王宏舜／攝影

國民法官 桃園地院 母親

延伸閱讀

拒檢還衝撞警車...副所長開槍擊斃同車女子無罪 高院：別事後諸葛

獨／推母撞死還大喊「我孽子啦」 國民法官輕判4年6月

64歲熊男酒駕撞死泰籍移工還躲回家 高院仍判8年6月刑

遭室友挑釁他插3刀要了命判8年...檢嫌判太輕 高院認無理駁上訴

相關新聞

胞弟遭槍殺棄屍 新北市副發言人：若判有期徒刑下一個誰死？

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱因金錢糾紛，遭好友姚宗秦持槍自後腦行刑式槍殺，再由梁姓友人協助棄屍山區，姚落網後一度辯...

拒檢撞警車！副所長開槍意外擊斃女乘客無罪 警方回應了

時任八德分局八德派出所副所長的曾沛恩，2020年間取締男子吳慶文違規停車，吳加速逃離兩度倒車衝撞警車，曾沛恩朝吳的車輛射...

醫大生被酒駕撞死後...台中大執法 一天抓29件17人

陳姓醫大生在8日騎機車行經台中市西屯區時，遭酒駕闖紅燈的吳姓洗車工撞死，台中市警局從昨天開始，展開連續3天的大執法勤務，...

南投信義公所貪汙連環爆 秘書開公司攬278件工程下場曝

南投信義鄉公所近期貪汙弊案連環爆，檢廉3月初以鄉長全志堅、鄉代會主席李國源利用民生蓄水工程機會收回扣，2人前後被收押，去...

女控國小監視器24小時拍攝住家告上法院 校長：從頭到尾不曾拍到

台南一名林姓女子因不滿住家旁國小的監視器疑似24小時攝錄她家生活範圍，一狀告上法院，林女一審雖獲判勝訴，但二審卻翻盤，對...

南投垃圾車墜橋爆司機酒駕 酒測超標7倍遭法辦

南投信義鄉一輛垃圾車昨失控墜橋，垃圾車司機連人帶車掉落10米高橋下，被救出時意識模糊，全身多處骨折送醫，今恢復意識，卻也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。