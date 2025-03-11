監所女管理員談笑收容人48分鐘 被記申誡不服提告敗訴

苗栗看守所葉姓女管理員在前年提帶收容人前往醫院看診，執勤期間都坐在診間座位上，與收容人高聲談笑達48分鐘，所方發現展開調查，祭出申誡一次，葉女不服提起行政訴訟，抗辯是以愛心關懷收容人，且當時她雙腳疼痛也未請假繼續執勤，台中高等行政法院審結，認定葉女執勤時，有收容人不在戒護視線內狀況，駁回訴請，維持原判。

判決指出，葉姓女子是苗栗看守所管理員，前年12月間依所方指示，提帶女性收容人前往診間看診，但所方發現，葉女執勤時，全程坐在候診區的椅子上，還高聲與待看診的收容人高聲談笑達48分鐘，經值班主管制止後，通報所方展開行政調查，後續認定葉女行為違反規定，祭出一支申誡處分。

葉女不服向公務員保訓會提出復審，保訓會認定所方辦理考績會時，有法定程序瑕疵，撤銷原處分，發回所方另為處分，所方重新審議後，仍祭出一支申誡處分。

葉女不服提出復審遭駁回，葉女再向台中高等行政法院提出行政訴訟，聲請撤銷處分。

葉女主張，當時收容人是在診間看診，沒有脫逃、自殘、暴行及其他擾亂秩序行為，診間地理位置也無處可逃，另外所方也不顧她雙腳疼痛，經考慮再三後仍選擇執勤窘境。