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監所女管理員談笑收容人48分鐘 被記申誡不服提告敗訴
苗栗看守所葉姓女管理員在前年提帶收容人前往醫院看診，執勤期間都坐在診間座位上，與收容人高聲談笑達48分鐘，所方發現展開調查，祭出申誡一次，葉女不服提起行政訴訟，抗辯是以愛心關懷收容人，且當時她雙腳疼痛也未請假繼續執勤，台中高等行政法院審結，認定葉女執勤時，有收容人不在戒護視線內狀況，駁回訴請，維持原判。
判決指出，葉姓女子是苗栗看守所管理員，前年12月間依所方指示，提帶女性收容人前往診間看診，但所方發現，葉女執勤時，全程坐在候診區的椅子上，還高聲與待看診的收容人高聲談笑達48分鐘，經值班主管制止後，通報所方展開行政調查，後續認定葉女行為違反規定，祭出一支申誡處分。
葉女不服向公務員保訓會提出復審，保訓會認定所方辦理考績會時，有法定程序瑕疵，撤銷原處分，發回所方另為處分，所方重新審議後，仍祭出一支申誡處分。
葉女不服提出復審遭駁回，葉女再向台中高等行政法院提出行政訴訟，聲請撤銷處分。
葉女主張，當時收容人是在診間看診，沒有脫逃、自殘、暴行及其他擾亂秩序行為，診間地理位置也無處可逃，另外所方也不顧她雙腳疼痛，經考慮再三後仍選擇執勤窘境。
台中高等行政法院高等庭審認，依照當時診間的監視器畫面可見，葉女未落實走動式管理，立於適當的戒護點，導致收容人進出診間時，有脫離管理員戒護視線範圍的狀況，違反服勤要件，看守所認為葉女違反勤務規定有據，駁回葉女聲請，仍可上訴。
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