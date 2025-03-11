拒檢撞警車！副所長開槍意外擊斃女乘客無罪 警方回應了

時任八德分局八德派出所副所長的曾沛恩，2020年間取締男子吳慶文違規停車，吳加速逃離兩度倒車衝撞警車，曾沛恩朝吳的車輛射擊，釀車上楊姓女乘客中彈死亡。曾沛恩被依過失致死罪起訴，一審判無罪，二審今駁回檢方上訴；八德警分局表示，全力支持員警依法正確使用警械執行職務。

2020年3月27日，吳慶文因發現巡邏警車靠近，因此沿桃園市八德區介壽路490巷往建國路方向離去，曾沛恩見狀便透過車內廣播示意吳停車受檢，吳卻加速逃逸並衝撞警車。檢方指控，曾先下車先從吳慶文的車輛後方射擊2槍，見吳未停車，又連續朝車後方射擊3槍，其中1槍擊中坐在右前座的楊姓女子左大腿、左小腿處，另1槍射進楊女左後背，送醫不治，曾犯過失致死罪嫌。

去年11月桃園地院一審判曾沛恩無罪，檢方上訴。台灣高等法院今二審開庭，依案發現場狀況及外在環境綜合判斷，曾沛恩依當時的合理認知，除使用槍枝射擊吳慶文的車輛外，已無其他侵害較小的替代方式可以有效達成執法目的。

高院表示，曾射擊前多次要求吳停車，如不停車就要開槍，已發出口頭警告，且他射擊時已儘量壓低射擊位置，避免傷及車內人員，實際施用強制力程度適當，合理使用槍械，難認有何過失。強調警械使用條例「合理使用槍械」，應以客觀合理標準作為判斷依據，亦即以一個身歷其境理性警察的觀點加以判斷，而非以「事後諸葛」的角度。

針對二審結果，曾沛恩手機關機聯繫不上。八德分局則回應，有關台灣高等法院判決內容，八德分局予以尊重，將持續協助同仁維護其權益，並全力支持員警依法正確使用警械執行職務，保護民眾生命財產安全。