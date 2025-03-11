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爆懷孕職場霸凌 台大醫惹怒跨黨立委

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

跨黨派立委與台大醫院企業工會11日呼籲院方重啟職場霸凌調查案件。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
跨黨派立委與台大醫院企業工會11日呼籲院方重啟職場霸凌調查案件。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台大醫院13PW兒科病房從2022年起就有職場霸凌，但到2024年都不積極處理，盼重啟調查！」藍委王育敏、綠委范雲與白委陳昭姿11日與台大醫院企業工會召開記者會，指控台大醫院未積極處理院內懷孕職場霸凌。受害人H小姐也出面哽咽說，自己育嬰假還沒請完想提早復工，遭到主管刻意拖延回復訊息、言語霸凌，壓力非常大。

霸凌不成立遭質疑

台大醫院企業工會11日指控，台大醫院13PW兒科病房出現懷孕職場霸凌問題，2022年就有多位護理師反映，但後續醫院便不了了之；2024年，其中2位受害者正式提出職場霸凌，但經過調查遭認定加害人「非故意」、「非出於不當目的」，宣布2件案件「全部不成立」，遭質疑調查並不公正。

受害人H小姐控訴說，育嬰假沒有請完，因擔心人力短缺所以提早復工，但主管不只刻意拖延回復訊息，必須自己處理各單位的流程處理，即使後來復工，主管也只有安排前2天班表，不如一般慣例先排一個禮拜。且她表達希望給資深同事協助復工時，主管還非常不悅、大聲拒絕她的要求，讓她在適應與工作上都有巨大困難，承受很大的壓力。

霸凌申訴要統一

「兒科主管所為，已經符合職場霸凌定義！」民進黨立委范雲強調，這與「是否故意」並沒有關，只要有言語、關係霸凌，不合理工作指派就是職場霸凌。此外，本次職場霸凌案的調查小組僅有1位外部委員，且該委員是長期與台大合作的律師，然後還拿不到調查報告，難免會讓人有官官相護的疑慮，呼籲台大醫重啟調查，且至少要聘用2位外部委員。

國民黨立委王育敏也說，申訴案處理流程也有很大問題，有護理師因為非公務員，因此就無法享有繼續申訴的權益，提醒勞動部應儘速推出「職場霸凌專章」，讓各種勞工的霸凌處理程序都能統一與公平。立委與工會呼籲，臺大醫院應該重啟調查。

護理待遇要改善

民眾黨立委陳昭姿指出，相關問題不只是個案，如今護理人員就職率僅60%、大多不到6年就離職，40%病床是空床，加上近日急診壅塞，原因其實都能回溯到護理人員短缺。她認為，台大有關職場霸凌的調查應設有更獨立機制，同時要積極改善護理人員薪資待遇，讓護理人員願意久留。

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主管 台大醫院 職場霸凌

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