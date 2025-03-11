步槍兵涉變造診斷書謊稱染流感免站哨 桃檢起訴

陸軍第六軍團吳姓前步槍兵涉變造感染A型流感的診斷證明書，藉此免營門衛哨、安全士官及實彈射擊等勤務，桃園地檢署日前偵結起訴，並為遏止此類情事發生，請求從重量刑。

桃園地檢署起訴書指出，吳姓步槍兵（已退伍）在服役期間，於去年3月10日在不知情友人家取得診斷證明書後，涉將證明書中身分證字號、日期、名字、住址及病名利用手機軟體更改成自己的資料，並記載「A型流行性感冒」等文字。

起訴書表示，吳男涉變造完診斷證明書後傳給長官，藉此免除擔任營門衛哨、應變待命班、安全士官及實彈射擊等重要軍事勤務。案經部隊人員查覺有異，並求證此診所營業時間後得知吳男涉變造。

針對吳男所為，起訴書指出，涉犯刑法之行使變造特種文書罪嫌及陸海空軍刑法之詐術免除勤務罪，從重以詐術免除勤務罪論處，且審酌吳男所屬軍事單位，為遏止此類情事發生，請求從重量刑。