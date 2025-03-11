快訊

任天堂Switch 2現身美國FCC認證網站！2大功能搶先曝光

跌跌不休！台股下跌388點收22,071點 台積電下跌27元收971元

東京妙齡女街頭被襲「身中多刀」亡…身份曝光 遇害前正在直播

步槍兵涉變造診斷書謊稱染流感免站哨 桃檢起訴

中央社／ 桃園11日電

陸軍第六軍團吳姓前步槍兵涉變造感染A型流感的診斷證明書，藉此免營門衛哨、安全士官及實彈射擊等勤務，桃園地檢署日前偵結起訴，並為遏止此類情事發生，請求從重量刑。

桃園地檢署起訴書指出，吳姓步槍兵（已退伍）在服役期間，於去年3月10日在不知情友人家取得診斷證明書後，涉將證明書中身分證字號、日期、名字、住址及病名利用手機軟體更改成自己的資料，並記載「A型流行性感冒」等文字。

起訴書表示，吳男涉變造完診斷證明書後傳給長官，藉此免除擔任營門衛哨、應變待命班、安全士官及實彈射擊等重要軍事勤務。案經部隊人員查覺有異，並求證此診所營業時間後得知吳男涉變造。

針對吳男所為，起訴書指出，涉犯刑法之行使變造特種文書罪嫌及陸海空軍刑法之詐術免除勤務罪，從重以詐術免除勤務罪論處，且審酌吳男所屬軍事單位，為遏止此類情事發生，請求從重量刑。

實彈 桃園地檢署 身分證

延伸閱讀

「金鷹部隊」步槍兵忘了周日休診 變造病歷吃官司

腸胃炎和流感持續嚴重 雲林發387萬片口罩給學校

雲林免費提供高中職以下學生口罩 抗揚塵防流感

醫院返家包包被塞瀕死診斷書！她心驚「毛毛的」 內行猜用意

相關新聞

招團赴陸喊這5字起訴 法官舉高粱酒瓶身也有 全案判無罪

高雄三民區某商圈發展協會王姓理事長，被控以「高雄基層交流參訪團」名義，招待里長、協會成員前往大陸北京旅遊，全程由大陸招待...

拒檢撞警車！副所長開槍意外擊斃女乘客無罪 警方回應了

時任八德分局八德派出所副所長的曾沛恩，2020年間取締男子吳慶文違規停車，吳加速逃離兩度倒車衝撞警車，曾沛恩朝吳的車輛射...

獨／烏干達血汗生案外案 移民署官員與校方洩密今無罪

彰化縣中州科技大學，以高額獎學金吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，引發社會關注，校方柴姓學務長被依人口販...

拒檢還衝撞警車...副所長開槍擊斃同車女子無罪 高院：別事後諸葛

時任八德分局八德派出所副所長的曾沛恩，2020年間取締男子吳慶文違規停車，吳因擔心酒駕被抓包，竟加速逃離，兩度倒車衝撞警...

獨／她住家被國小監視器日夜攝錄 民事求償勝訴二審卻翻盤

林姓女工程師不滿住家旁國小在2樓裝設監視器，24小時攝錄她的客廳、玄關、前院，依民法提告校方侵害隱私、人格權，一審採信其...

監所女管理員談笑收容人48分鐘 被記申誡不服提告敗訴

苗栗看守所葉姓女管理員在前年提帶收容人前往醫院看診，執勤期間都坐在診間座位上，與收容人高聲談笑達48分鐘，所方發現展開調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。