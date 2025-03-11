中彰警、海巡13人涉洩密貪凟 彰檢聲押2人、交保1人

彰化地檢署偵辦一起查緝私菸案，懷疑有執法人員收賄洩密，昨大舉搜索台中、彰化警方與海巡署偵防分署共38處所，被約談人員從昨晚到今上午移送彰檢複訊，兩名海巡人員被聲押、1人交保，1名員警和兩名走私集團成員各3至30萬元交保，其餘被告請回。

彰化地檢署偵辦某件私菸查緝案件，另發現有海巡署偵防分署及地方警分局員警。疑將公務查詢車輛資料通報私菸集團成員，立案調查。

檢察官蔡奇曉偵辦海巡署偵防分署、台中市、彰化縣等警察機關員警，洩密給私煙集團涉嫌貪瀆等案件，昨指揮廉政署肅貪組、中部地區調查組、法務部調查局台中市調查處、內政部警政署政風室、彰化縣及台中市政府的警察局督察室等單位，合計出動155人次，執行搜索38處所，共約詢28人到案。

全案經專案組主任檢察官吳曉婷、陳鼎文、鄭安宇、楊閔傑、鄭文正、朱健福、張宜群等檢察官偵訊後，認海巡署某偵防分署林姓和劉姓偵查員分別因涉犯貪汙治罪條例、財產來源不明、洩漏國防以外秘密及個人資料保護法等、犯嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

海巡署王姓偵查員、彰化黃姓警員和私菸集團黃姓、唐姓涉有洩密等罪嫌，各諭知以3萬元至30萬元不等金額交保，其餘22名被告均請回。