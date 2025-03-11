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九州博弈涉洗錢438億元 旗下高階幹部500萬元交保
台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐也捲入被收押至今，檢方去年8月起訴高達32名被告且多人在押，法院審酌九州旗下高階幹部洪文忠串證程度降低，裁定他500萬元交保。
檢方起訴指出，陳政谷為九州集團總裁，指揮旗下幹部在台灣、越南、柬埔寨長期經營LEO、THA，及KUBET等博弈網站，2017年至2023年以旗下剛谷、壹壹柒柒公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向賭客收取438億賭資、掩護詐團詐款1853萬元。
檢方查出，洪文忠同為九州高階主管，可指揮、操縱越南賭博網站幹部，及在台收取人頭帳戶等員工，偵查時即將他聲押獲准，起訴後移審收押至今。
台中地院指出，2月27日訊問洪文忠，其坦承賭博、洗錢等罪嫌，但否認主持、指揮及操縱犯罪組織，但根據檢方起訴卷證，其嫌疑重大，加上過去還有因毒品被通緝紀錄，考量他犯3年以上重罪仍有逃亡可能。
中院說，洪自稱在國外投資，顯有逃亡海外可能，加上本案仍有尚未詰問的證人，洪也有可能影響證人證詞而具串證之虞，至今尚具羈押原因。
中院認為，洪自偵查中即被羈押至今已有相當時日，去年8月23日起訴後，除洪同年10月7日已開準備程序外，法院也已就其餘22名被告傳喚到案，就相關人答辯方向已有釐清，且洪說詞與其偵查中並無二致，加上其他人證述，讓串供危險降低。
中院考量洪犯罪情節、訴訟程度、身體狀況及資力等，權衡一切情狀後，命他500萬元交保，並限制住居、出境出海8月。
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