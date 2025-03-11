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影／完成任務習近平將來台會見 女車手假冒梁朝偉經紀人遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市林口區69歲阮婦日前遭假冒香港影帝梁朝偉經紀人詐騙68萬，隨後對方要求再支付50萬才能見面，阮婦驚覺被騙報案。林口警昨天逮捕65歲涂姓女車手，涂女稱受指示完成取款任務後習主席會來台與她見面。警方詢後將涂女依詐欺及洗錢送辦。

據了解，家住林口區的69歲阮姓婦人，去年12月間在臉書瀏覽時看到香港影帝「梁朝偉」的貼文，阮女主動私訊聯繫「梁朝偉」後，對方自稱是其經紀人，以安排見面需支付手續費為由，陸續要求阮女交付68萬餘元。阮女依約付款後對方又聲稱還需再支付57萬元才能最終見面，甚至催促阮女先交付50萬元。阮女此時才驚覺有異趕緊報警求助。

林口警方獲報後指導阮女佯裝配合，相約昨天下午2時在至林口區文化二路1間超商內付款，警方立即派員前往埋伏，見65歲涂姓女子出面取款時上前將她逮捕，並查扣手機及2萬2千元現金。

涂女警詢時供稱，日前在臉書認識「中國國家主席習近平合夥石油天然氣公司日本經理」，對方指示她協助收取現金並轉入指定的虛擬貨幣錢包，並表示完成任務後，習近平主席會來台灣與她見面。但警方發現涂女之前就有多項詐欺及洗錢前科，對涂女的供詞存疑，詢後將涂女依詐欺與洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續擴大追查幕後集團。

林口警方提醒，詐騙集團利用名人假帳號博取信任，手法十分離譜且荒唐，但仍不斷有人受騙上當，進而誘導民眾轉帳或投資。若遇類似要求，務必提高警覺、撥打165反詐專線或110報案電話查證，以免落入詐騙陷阱。

阮女要求對方協助安排與梁朝偉見面。記者黃子騰／翻攝
阮女要求對方協助安排與梁朝偉見面。記者黃子騰／翻攝
被害人與詐騙集團對話內容。記者黃子騰／翻攝
被害人與詐騙集團對話內容。記者黃子騰／翻攝
林口警方逮捕涂姓女車手。記者黃子騰／翻攝
林口警方逮捕涂姓女車手。記者黃子騰／翻攝

林口 詐騙集團

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