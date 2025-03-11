快訊

菲律賓前總統杜特蒂被捕！反毒戰爭竟濫殺上萬人

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

碼頭工人起貪念 收8000元夾帶美白計、胎盤素入境被逮

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

游姓男子利用在基隆港工作的機會，受中國大陸船員委託，夾帶日本胎盤素等藥品入境。他取得後先藏在圍牆邊，並在要帶出港時，被港警當場查獲。法官審理後，依藥事法輸入禁藥罪，處有期徒刑2月。全案可上訴。

檢方起訴指出，游男是基隆港碼頭的貨櫃裝卸工人，因為工作關係，認識中國大陸張姓船員。兩人都知道胎盤素等藥品，應向衛生福利部申請查驗登記，經核准發給藥品許可證才能輸入，仍共謀夾帶入境。

檢方查出，張男以8000元為報酬，約定由游男在基隆港違法夾帶藥品入境。2023年5月19日上午9時許，游男利用在碼頭工作的機會，登上張男工作的貨輪，從張手中取得日本胎盤素5瓶、人胎素12盒、人胎盤針6盒、萊乃康胎盤素1盒及高田美白營養針4盒。

游男取得禁藥下船後，先藏放在基隆港西岸北櫃場候工室圍牆附近，3天後要帶禁藥離開基隆港時，被員警當場查獲並扣下禁藥，製作筆錄後送辦。檢察官偵查後，認定游男涉犯藥事法輸入禁藥罪嫌，提起公訴。

基隆地方法院法官審理後指出，游男擅自輸入藥品，損及我國藥品衛生管理正確性，應予責難。審酌游男坦承犯行，輸入藥品之際就被港警查獲危害情狀，以及家庭生活經濟狀況、犯罪動機和手段、輸入禁藥種類和數量等情狀，判刑2月。

游姓男子受中國大陸船員委託，從基隆港夾帶日本胎盤素等藥品入境，被港警當場查獲。基隆地方法院法官審理後，依藥事法輸入禁藥罪，處有期徒刑2月。全案可上訴。聯合報系資料照片
游姓男子受中國大陸船員委託，從基隆港夾帶日本胎盤素等藥品入境，被港警當場查獲。基隆地方法院法官審理後，依藥事法輸入禁藥罪，處有期徒刑2月。全案可上訴。聯合報系資料照片

基隆港 碼頭

延伸閱讀

影／78年前血染紅基隆港 228追思家屬落淚拋菊花入港中

美將撤24萬烏克蘭人臨時保護？ 川普：很快會決定

汪小菲開庭遞北京醫院證明請假 檢察官祝早日康復：下次請用台灣醫院

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

相關新聞

招團赴陸喊這5字起訴 法官舉高粱酒瓶身也有 全案判無罪

高雄三民區某商圈發展協會王姓理事長，被控以「高雄基層交流參訪團」名義，招待里長、協會成員前往大陸北京旅遊，全程由大陸招待...

獨／烏干達血汗生案外案 移民署官員與校方洩密今無罪

彰化縣中州科技大學，以高額獎學金吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，引發社會關注，校方柴姓學務長被依人口販...

拒檢還衝撞警車...副所長開槍擊斃同車女子無罪 高院：別事後諸葛

時任八德分局八德派出所副所長的曾沛恩，2020年間取締男子吳慶文違規停車，吳因擔心酒駕被抓包，竟加速逃離，兩度倒車衝撞警...

獨／她住家被國小監視器日夜攝錄 民事求償勝訴二審卻翻盤

林姓女工程師不滿住家旁國小在2樓裝設監視器，24小時攝錄她的客廳、玄關、前院，依民法提告校方侵害隱私、人格權，一審採信其...

影／完成任務習近平將來台會見 女車手假冒梁朝偉經紀人遭逮

新北市林口區69歲阮婦日前遭假冒香港影帝梁朝偉經紀人詐騙68萬，隨後對方要求再支付50萬才能見面，阮婦驚覺被騙報案。林口...

碼頭工人起貪念 收8000元夾帶美白計、胎盤素入境被逮

游姓男子利用在基隆港工作的機會，受中國大陸船員委託，夾帶日本胎盤素等藥品入境。他取得後先藏在圍牆邊，並在要帶出港時，被港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。