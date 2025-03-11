碼頭工人起貪念 收8000元夾帶美白計、胎盤素入境被逮

游姓男子利用在基隆港工作的機會，受中國大陸船員委託，夾帶日本胎盤素等藥品入境。他取得後先藏在圍牆邊，並在要帶出港時，被港警當場查獲。法官審理後，依藥事法輸入禁藥罪，處有期徒刑2月。全案可上訴。

檢方起訴指出，游男是基隆港碼頭的貨櫃裝卸工人，因為工作關係，認識中國大陸張姓船員。兩人都知道胎盤素等藥品，應向衛生福利部申請查驗登記，經核准發給藥品許可證才能輸入，仍共謀夾帶入境。

檢方查出，張男以8000元為報酬，約定由游男在基隆港違法夾帶藥品入境。2023年5月19日上午9時許，游男利用在碼頭工作的機會，登上張男工作的貨輪，從張手中取得日本胎盤素5瓶、人胎素12盒、人胎盤針6盒、萊乃康胎盤素1盒及高田美白營養針4盒。

游男取得禁藥下船後，先藏放在基隆港西岸北櫃場候工室圍牆附近，3天後要帶禁藥離開基隆港時，被員警當場查獲並扣下禁藥，製作筆錄後送辦。檢察官偵查後，認定游男涉犯藥事法輸入禁藥罪嫌，提起公訴。