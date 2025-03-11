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招團赴陸喊這5字起訴 法官舉高粱酒瓶身也有 全案判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄三民區某商圈發展協會王姓理事長，被控以「高雄基層交流參訪團」名義，招待里長、協會成員前往大陸北京旅遊，全程由大陸招待，成員僅需支付機票費，王男被檢方依反滲透法起訴，但法院審理後，認為晚宴無人提及選舉，宴會與選舉無對價關係，判王男無罪。

檢方主張，王男在三民區經營旅行社，也是某商圈發展協會理事長，去年7月起接受大陸政府單位委託，與北京市豐台區台辦取得聯繫，由陸方資助團費，請王男帶里長至大陸參訪。

錢年7月間，王男以「高雄基層交流參訪團」名義帶著3名里長等17人前往北京，6日行程只需繳納1萬8000元費用，其他在當地食宿花費等都由大陸資助，王則可從中抽取1000元當作「利潤」。

團員抵達北京後，台辦人員陪同參訪，並藉著晚宴、交流座談會機會，趁機宣傳「兩岸一家親」，還要團員回台後附和「下架民進黨」，檢方蒐證後發動搜索，並依反滲透法、總統副總統選舉罷免法，對王男提起公訴。

高雄地方法院審理時，法官傳喚多位參加旅遊團的成員作證，稱晚宴沒提到台灣選舉議題，頂多就是團員們私下閒聊時有提到「下架民進黨」話題，且每人均有繳納1萬8000元費用。

法官認為，許多團員未感團費明顯低廉，反而覺得合理，與自身過往旅遊經驗相當，且依致證稱未聽聞落地招待一事；另外，此次旅遊時間與選舉相隔尚遠，返台後王也未尋求團員選舉支持特定候選人，本案旅遊欠缺與投票權行使對價關係存在。

法官認定，陸方人士於晚宴上雖提到「兩岸一家親」，但這類言論非選舉期間也有，甚至金門酒廠的紀念酒還寫有「兩岸一家親」、「共飲一江水」等字，即便少部分團員提到「下架民進黨」，也應受憲法言論保障，判王男無罪，可上訴。

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高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

北京 民進黨

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