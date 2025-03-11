獨／烏干達血汗生案外案 移民署官員與校方洩密今無罪

彰化縣中州科技大學，以高額獎學金吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，引發社會關注，校方柴姓學務長被依人口販運法，判刑5年6月，該案也衍生南投收容所劉姓副隊長，利用職權查詢烏干達學生個資，提供給校方李姓主任的洩密風波，一審判劉、李女無罪，二審今駁回上訴，維持一審無罪宣判。

檢方指控，移民署南投收容所劉姓副隊長在2021年10月間，接受中州科大國際交流中心李姓女主任的請託，查詢一名烏干達學生的行蹤，因該名外籍學生已發現自己是遭詐騙到台灣後變成血汗勞工，透過民間團體幫助，想要轉學至靜宜大學就讀，李女發現該生沒有註冊且失聯後，傳訊向劉請求幫忙。

劉男答應後，李女將該生的姓名、護照號碼等個資，以文字訊息方式傳送給劉，劉在利用移民署權限，使用公務電腦系統，查詢該生去向後，告知李女該生已在靜宜大學註冊、就讀。

李女得知消息後，再轉告同事，由中州大學名義，在全國大專院校境外生資訊網，登錄該生退學，另發函給教育部，要求教育部應命靜宜大學將該生退學，另也發函給該生，催討學雜費10萬餘元。

檢方認為，劉、李女二人分別涉犯公務員洩漏國防以外秘密罪、違反個資法等罪起訴。

彰化地院審理後認為，劉便宜行事，使用公務電腦查詢學生去向，告知校方人員，目的是在協助校方查明外籍學生行蹤，沒有出於不法目的，李女雖將學生英文名、護照號碼給劉，據此得知學生去向，屬於業務範圍，其透過私下管道向劉詢問，也非出於不法目的，主觀無損害學生的意圖。