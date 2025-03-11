快訊

菲律賓前總統杜特蒂被捕！反毒戰爭竟濫殺上萬人

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東男不滿醫師醫療竟對急診護理師施暴 檢方聲押獲准

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣賴姓男子昨到部立屏東醫院急診室就醫，因不滿醫師醫療模式，竟憤而將護理站血壓機及椅子推倒，還丟擲拐杖，導致護理師手臂挫傷，警方獲報到場，將賴男依違反醫療法以現行犯逮捕，檢方訊問昨向法院聲請羈押獲准。

屏檢指出，昨上午8點，賴姓男子到屏東部立醫院急診室就診，因不滿醫師醫療模式，憤而將護理站的血壓機及椅子推倒，並丟擲手中拐杖，致護理師手臂挫傷。

警方獲報到場後，以現行犯逮捕賴男，警方報請地檢署指揮偵辦，屏檢檢察官陳昱璇訊問賴男後，以其涉有醫療法第106條第3項妨害醫療人員執行醫療業務等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，向屏東地方法院聲請羈押賴男，法院昨裁定羈押。

屏檢指出，醫事人員的天職在於守護全民生命與健康，所有醫療機構應是安全與秩序的場所。醫療暴力不僅對醫療人員的身心健康構成威脅，也嚴重影響到醫療環境，對於任何醫療暴力，絕不姑息及容忍，將依法從嚴查辦，保障第一線醫護人員的人身安全。

部立屏東醫院急診室昨天傳出醫療暴力，圖為部立屏東醫院外觀。圖／報系資料照
部立屏東醫院急診室昨天傳出醫療暴力，圖為部立屏東醫院外觀。圖／報系資料照

屏東縣 椅子 醫師

延伸閱讀

台日韓扶輪社捐助屏基600萬元 建置臨床技能中心

周春米東京推薦屏東好物 巧克力、醬油、黑芝麻讓人驚豔

屏東「藝起派對」寫生嘉年華今年移師東港 即日起報名

屏東振興客家獅推傳習計畫 每隊獲2萬元補助

相關新聞

招團赴陸喊這5字起訴 法官舉高粱酒瓶身也有 全案判無罪

高雄三民區某商圈發展協會王姓理事長，被控以「高雄基層交流參訪團」名義，招待里長、協會成員前往大陸北京旅遊，全程由大陸招待...

獨／烏干達血汗生案外案 移民署官員與校方洩密今無罪

彰化縣中州科技大學，以高額獎學金吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，引發社會關注，校方柴姓學務長被依人口販...

拒檢還衝撞警車...副所長開槍擊斃同車女子無罪 高院：別事後諸葛

時任八德分局八德派出所副所長的曾沛恩，2020年間取締男子吳慶文違規停車，吳因擔心酒駕被抓包，竟加速逃離，兩度倒車衝撞警...

獨／她住家被國小監視器日夜攝錄 民事求償勝訴二審卻翻盤

林姓女工程師不滿住家旁國小在2樓裝設監視器，24小時攝錄她的客廳、玄關、前院，依民法提告校方侵害隱私、人格權，一審採信其...

影／完成任務習近平將來台會見 女車手假冒梁朝偉經紀人遭逮

新北市林口區69歲阮婦日前遭假冒香港影帝梁朝偉經紀人詐騙68萬，隨後對方要求再支付50萬才能見面，阮婦驚覺被騙報案。林口...

碼頭工人起貪念 收8000元夾帶美白計、胎盤素入境被逮

游姓男子利用在基隆港工作的機會，受中國大陸船員委託，夾帶日本胎盤素等藥品入境。他取得後先藏在圍牆邊，並在要帶出港時，被港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。