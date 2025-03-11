屏東男不滿醫師醫療竟對急診護理師施暴 檢方聲押獲准

屏東縣賴姓男子昨到部立屏東醫院急診室就醫，因不滿醫師醫療模式，竟憤而將護理站血壓機及椅子推倒，還丟擲拐杖，導致護理師手臂挫傷，警方獲報到場，將賴男依違反醫療法以現行犯逮捕，檢方訊問昨向法院聲請羈押獲准。

屏檢指出，昨上午8點，賴姓男子到屏東部立醫院急診室就診，因不滿醫師醫療模式，憤而將護理站的血壓機及椅子推倒，並丟擲手中拐杖，致護理師手臂挫傷。

警方獲報到場後，以現行犯逮捕賴男，警方報請地檢署指揮偵辦，屏檢檢察官陳昱璇訊問賴男後，以其涉有醫療法第106條第3項妨害醫療人員執行醫療業務等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，向屏東地方法院聲請羈押賴男，法院昨裁定羈押。