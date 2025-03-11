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台中飼主買「巨型貴賓」拒結紮 違約下場慘賠犬舍90萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓獸醫師身兼寵物繁殖合法業者，他去年以9萬元賣了1隻公的「標準貴賓犬」給徐姓飼主，並簽約要求徐8個月內帶去結紮，對方卻以狗走丟為由置之不理，林提告求償90萬元；法院以林約定為寵物絕育是要杜絕非法繁殖，判徐應給付他90萬元，可上訴。

林姓業者控訴，徐2024年2月13日向他的犬舍買了1隻「公」的「標準貴賓犬」（俗稱巨型貴賓），價金為9萬元，當下也告知幼犬需要在8個月內完成結紮手術，同日雙方也簽立契約，徐同意將該犬在同年8月5日前結紮。

林表示，該契約第7條也約定，若徐拒絕執行結紮合約，需賠償他10倍價金的懲罰性違約金。之後林就為徐辦理寵物轉移登記，由徐擔任飼主，該犬取名「Gucci」，後來也陸續在6月、7月、9月及10月簡訊催告徐依約帶狗去結紮。

未料徐同年10月18日卻回覆說「我的狗不見了，請問怎麼結紮？」「上周不見啊」等語，直到進入民事訴訟又改口是7月走失，認為徐托推，且也查無徐通報犬隻遺失紀錄。

林表示，他不願見幼犬被無良飼主私下繁殖，或淪落到非法養殖場配種，在眾多消費者中，他無法知道誰是非法業者或想私下繁殖的飼主，所以只好用懲罰性違約金來拘束，這樣才能避免犬隻被利用生育而過得悲哀可憐。

林也認為，若減免違約金，徐更不用帶狗去絕育，他也無法追蹤狗的狀況，直言該犬的福利、生活保障將被遺忘，若徐願意替狗完成絕育手術，自己就無條件撤回起訴。

徐抗辯稱，該契約中賠償10倍違約金，顯失公平，且若真有結紮必要，為何林不結紮後再出售，自己確實是因狗走失才沒帶去結紮。

台中地院查，一般寵物貓狗走失，飼主通常會在街頭、上網張協尋，況且徐花9萬元買幼犬並不便宜，無論基於情感、財物考量，若真走失按理會積極尋找，不大可能置之不理，但徐僅空言辯詞，且直至法院言詞辯論終結前，徐都沒去申辦寵物遺失登記。

法院認為，犬貓絕育可杜絕非法繁殖問題，就保護動物福祉有重要價值，林訂的契約是依動物保護法規定，本櫻遵守絕育義務，並未過苛，認為林主張有理由，判徐應給付他90萬元。

示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照
示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照

寵物 幼犬 結紮

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