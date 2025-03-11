汙染馬頭山水源地7嫌輕保 發回更裁仍裁定交保

高雄旗山地區的馬頭山遭7名嫌犯在地下偷埋鋁渣及不明廢棄物，造成水源地慘遭汙染，上月檢方聲押7嫌，但橋頭地方法院卻裁定給予5到8萬元就交保，引發旗山周邊居民抗議，檢方也提出抗告，但經高雄高分院發回地院更裁，法官仍裁定交保。

橋頭地檢署指出，7嫌均涉犯廢棄物清理法第46條第4款非法清理廢棄物罪嫌，涉案罪嫌重大，7嫌多次駕車前往高雄旗山北勢段棄置場內或附近，當中幾人更是從北部遠道而來，不僅往返耗時及花費油資，若是從事合法載運，日間也可進行，7人卻選在深夜甚至凌晨前往，總總行為都與非法棄置廢棄物的情況相符。

檢方今年初掌握相關事證後，指揮保七總隊、高雄市旗山、六龜及里港警分局偵辦，上月帶回7名嫌犯到案，經調查發現該廢棄物棄置場址為保育類台灣水鹿及穿山甲等野生動物棲息地，還鄰近水源區，涵蓋國有地及綠能廠商土地，卻遭掩埋鋁渣、廢橡膠、廢塑膠及不明廢棄物，估掩埋量約2800多立方公尺，若要清運至少耗資超過1億元。

檢方認為幕後有集團操縱，因7嫌嚴重汙染動物棲地及水源地，且供詞避重就輕，複訊後依違反廢棄物清理法向法院聲押，但法院開庭後，一審法官卻認為7嫌沒有羈押必要，僅以5到8萬元交保候傳，立刻引發居民不滿，檢方也提出抗告。