拒檢還衝撞警車...副所長開槍擊斃同車女子無罪 高院：別事後諸葛

時任八德分局八德派出所副所長的曾沛恩，2020年間取締男子吳慶文違規停車，吳因擔心酒駕被抓包，竟加速逃離，兩度倒車衝撞警車，再倒車1次並將車頭朝右欲逃離。曾下車朝吳的車輛射擊，車上楊姓女乘客身中兩槍死亡。曾被依過失致死罪起訴，一審判無罪，二審今駁回檢方上訴。

曾沛恩一、二審皆無罪，檢方雖可以再上訴，但受刑事妥速審判法拘束，他幾可確定無罪。

台灣高等法院合議庭由廖建瑜擔任審判長、受命法官文家倩，法官林呈樵陪席。合議庭指出，依案發現場狀況及外在環境綜合判斷，曾沛恩依當時的合理認知，除使用槍枝射擊吳慶文的車輛外，已無其他侵害較小的替代方式可以有效達成執法目的。高院表示，曾射擊前，多次要求吳停車，如不停車，就要開槍，已發出口頭警告，且他射擊時已儘量壓低射擊位置，避免傷及車內人員，實際施用強制力程度適當，合理使用槍械，難認有何過失。

2020年3月27日，吳慶文因發現巡邏警車靠近，因此沿桃園市八德區介壽路490巷往建國路方向離去，曾沛恩見狀便透過車內廣播示意吳停車受檢，吳卻加速逃逸並衝撞警車。檢察官指控，曾先下車先從吳慶文的車輛後方射擊2槍，見吳未停車，又連續朝車後方射擊3槍，其中1槍擊中坐在右前座的楊姓女子左大腿、左小腿處，另1槍射進楊女左後背，送醫不治，曾犯過失致死罪嫌。

桃園地院判曾沛恩無罪，檢方上訴。

高院認為吳慶文違規停車，曾沛恩依道路交通管理處罰條例稽查，但吳拒絕受檢而駕車逃逸，且在狹小巷道內高速行駛，吳的車輛屬於「依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，曾依警察職權行使法攔停，又鳴笛、廣播要求吳停車，於法有據。

吳慶文兩度倒車撞擊警車，屬妨害公務現行犯，又在狹巷高速行駛，四周民宅密集、停滿機車，高院認為若放任吳繼續駕車逃逸，無法排除傷及無辜，況且他不惜倒車衝撞警車，對曾沛恩的生命、身體、安全產生急迫危險的可能性。

高院指出，警械使用條例「合理使用槍械」，應以客觀合理標準作為判斷依據，亦即以一個身歷其境理性警察的觀點加以判斷，而非以「事後諸葛」的角度。尤其案發現場的狀況瞬息萬變，如果要求警察須經縝密思考後才能決定用槍，或以事後結果評價警察使用槍械的合理性，警察將因擔心事後遭到究責而延誤用槍時機，甚至危害到警察人身安全；若要求警察消極執法，則無法立即防止危害，甚至可能威脅到第三人的安全，無法有效行使國家任務。

因曾沛恩開槍的目的不是要造成人員死傷，而是維持及恢復秩序，高院認為檢察官的舉證無法證明曾犯罪，駁回上訴。