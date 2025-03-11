毛畯珅性侵幼童名嘴爆料許淑華「反廢園」 他挨告加重誹謗獲不起訴

政論名嘴朱凱翔因幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵幼童案，去年在臉書爆料台北市議員許淑華在北市議員徐巧芯開協調會後，飆罵教育局，因為許當時主張「反廢園」，挨告加重誹謗罪。台北地檢署今偵結，認為朱凱翔對可受公評之事發表言論，給予不起訴處分。

朱凱翔去年7月18日在臉書粉絲專頁發文，徐巧芯開幼兒園協調會後，許淑華飆罵教育局，因為許淑華當時主張是反廢園。許淑華認為朱凱翔以不實文字貶抑她的人格、民意代表專業工作，提告加重誹謗罪。

朱凱翔否認犯行，他供稱有3個消息來源，此幼兒園性侵事件首次爆發在2023年8月，幼兒園園長之子毛畯珅疑似性侵女童，家長找北市信義區的議員徐巧芯、洪健益陳情，徐當時開協調會後傳line訊息給他，告知他某政府官員說「許淑華飆罵台北市政府教育局人員」。

朱凱翔稱第二個消息來源是，2024年7月間，徐巧芯口頭對他說、傳訊息給助理，直指在信義區地方餐會聽到洪健益抱怨當年幼兒園事件都是許淑華在搞的，就是指反廢園這件事。第3個消息來源來自於資深市政線記者採訪幼兒園家長，許淑華扮演程咬金角色。

洪健益證稱，他不知徐、許對於幼兒園事件的立場，他自己則是依法行政，不記得「在搞的」是指什麼東西。徐巧芯作證指出，當年辦完公聽會一周有拜託副市長林奕華從嚴處理「關園」，但隔天林奕華就說「受到了一些阻力」，教育局的人被許淑華叫去罵一頓」，「我的推論當然會認為許淑華對於幼兒園存廢的立場與我相反」。

徐巧芯證稱，洪健益在餐會和她的助理解釋，雖然洪公然批評徐，但洪是劍指許淑華，因為洪知道其實是許在搞鬼，助理聽聞立刻回報給她。