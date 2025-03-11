快訊

菲律賓前總統杜特蒂被捕！反毒戰爭竟濫殺上萬人

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

毛畯珅性侵幼童名嘴爆料許淑華「反廢園」 他挨告加重誹謗獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

政論名嘴朱凱翔幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵幼童案，去年在臉書爆料台北市議員許淑華在北市議員徐巧芯開協調會後，飆罵教育局，因為許當時主張「反廢園」，挨告加重誹謗罪。台北地檢署今偵結，認為朱凱翔對可受公評之事發表言論，給予不起訴處分。

朱凱翔去年7月18日在臉書粉絲專頁發文，徐巧芯開幼兒園協調會後，許淑華飆罵教育局，因為許淑華當時主張是反廢園。許淑華認為朱凱翔以不實文字貶抑她的人格、民意代表專業工作，提告加重誹謗罪。

朱凱翔否認犯行，他供稱有3個消息來源，此幼兒園性侵事件首次爆發在2023年8月，幼兒園園長之子毛畯珅疑似性侵女童，家長找北市信義區的議員徐巧芯、洪健益陳情，徐當時開協調會後傳line訊息給他，告知他某政府官員說「許淑華飆罵台北市政府教育局人員」。

朱凱翔稱第二個消息來源是，2024年7月間，徐巧芯口頭對他說、傳訊息給助理，直指在信義區地方餐會聽到洪健益抱怨當年幼兒園事件都是許淑華在搞的，就是指反廢園這件事。第3個消息來源來自於資深市政線記者採訪幼兒園家長，許淑華扮演程咬金角色。

洪健益證稱，他不知徐、許對於幼兒園事件的立場，他自己則是依法行政，不記得「在搞的」是指什麼東西。徐巧芯作證指出，當年辦完公聽會一周有拜託副市長林奕華從嚴處理「關園」，但隔天林奕華就說「受到了一些阻力」，教育局的人被許淑華叫去罵一頓」，「我的推論當然會認為許淑華對於幼兒園存廢的立場與我相反」。

徐巧芯證稱，洪健益在餐會和她的助理解釋，雖然洪公然批評徐，但洪是劍指許淑華，因為洪知道其實是許在搞鬼，助理聽聞立刻回報給她。

檢方認為，朱凱翔臉書發表文章欠缺真實惡意，許淑華身為北市議員為公眾人物，行為舉止動見觀瞻，幼兒園存廢攸關公共利益，許淑華在此議題上是否盡心盡力為選民謀取福利，屬可受公評之事，有接受公眾檢視的必要，朱凱翔犯罪嫌疑不足給予不起訴處分。

媒體人朱凱翔。圖／聯合報系資料照片
媒體人朱凱翔。圖／聯合報系資料照片

幼兒園 徐巧芯 朱凱翔 洪健益 許淑華

延伸閱讀

用畢生研究 南投化石達人王坤愉獲熱愛生命獎章

男傳訊「問候」陳亭妃 徐巧芯：是打到我辦公室恐嚇同一人

柯建銘控王定宇勾結國民黨 徐巧芯：笑到發出豬聲音

台積電變美積電？許淑華：高階技術仍在台

相關新聞

招團赴陸喊這5字起訴 法官舉高粱酒瓶身也有 全案判無罪

高雄三民區某商圈發展協會王姓理事長，被控以「高雄基層交流參訪團」名義，招待里長、協會成員前往大陸北京旅遊，全程由大陸招待...

獨／烏干達血汗生案外案 移民署官員與校方洩密今無罪

彰化縣中州科技大學，以高額獎學金吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，引發社會關注，校方柴姓學務長被依人口販...

拒檢還衝撞警車...副所長開槍擊斃同車女子無罪 高院：別事後諸葛

時任八德分局八德派出所副所長的曾沛恩，2020年間取締男子吳慶文違規停車，吳因擔心酒駕被抓包，竟加速逃離，兩度倒車衝撞警...

獨／她住家被國小監視器日夜攝錄 民事求償勝訴二審卻翻盤

林姓女工程師不滿住家旁國小在2樓裝設監視器，24小時攝錄她的客廳、玄關、前院，依民法提告校方侵害隱私、人格權，一審採信其...

影／完成任務習近平將來台會見 女車手假冒梁朝偉經紀人遭逮

新北市林口區69歲阮婦日前遭假冒香港影帝梁朝偉經紀人詐騙68萬，隨後對方要求再支付50萬才能見面，阮婦驚覺被騙報案。林口...

碼頭工人起貪念 收8000元夾帶美白計、胎盤素入境被逮

游姓男子利用在基隆港工作的機會，受中國大陸船員委託，夾帶日本胎盤素等藥品入境。他取得後先藏在圍牆邊，並在要帶出港時，被港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。