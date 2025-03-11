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周滿芝被控藉新住民協會統戰台灣人 證據不足今獲判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，觸犯國家安全法，檢調偵辦後，一度經法院裁定羈押禁見；高雄高分院歷經近1年審理，今合議庭判決周滿芝無罪。可上訴。

周滿芝2004年自大陸嫁來台灣，已取得台灣身分證。檢調指控周是「陝西省愛國主義志願者協會」，2015年協助籌組「中國愛國黨」，隔年並在前鎮成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」，擔任該會及「台灣新住民關懷總會」理事長。

2017年時，周滿芝以「高雄市新住民姐妹關懷協會」加入大陸統一戰線工作委員會，並受大陸「陝西省愛國主義志願者協會」執行長暨會長崔國衛指示，在台灣籌備「中國愛國主義志願者協會」等分會。

檢調查出，當時周滿芝曾到大陸湖南省會見統戰部部長黃蘭香，周向大陸官方尋求資助，好讓她在台灣發展組織，最後合議利用台灣的新住民關懷協會名義接受贊助，宣傳一國兩制等統戰工作。

本屆總統、立委大選期間，檢調查出大陸省市台辦透過周滿芝成立或任職的協會，招攬數十人到湖南省旅遊，全程食宿交通免費，並趁活動宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，要求團員回台後支持特定政黨及候選人。

橋頭地檢署接獲檢舉，擴大追查後，前年12月5日指揮高雄市調處、警察等單位展開搜索行動，並傳訊35人到案說明，其中包括6名現任台東、高雄村里長，其中周經檢方複訊後，聲押禁見獲准。

檢方認為，周滿芝在台成立統戰單位等作法，已觸犯國家安全法發展組織罪，違反國安法部分交由高雄高分檢偵辦，反滲透法部分則由橋頭地檢署辦理，兩案均由檢方偵結起訴。

國安法部分，高雄高分院合議庭認為，周滿芝雖成立新住民協會與大陸人士聯繫，但無法認定她有被對岸吸收招攬陸配、新住民、新住民二代事實，且檢方也未舉證她有直接或間接獲得大陸資金。

另外，周滿芝為候選人競選總部成立大會站台等方式支持特定候選人，與一般選舉期間為所支持候選人拉票情形相同，因缺少為大陸發展組織證據，今判決周滿芝無罪。至於反滲透法部分，則由橋頭地院審理中。

周滿芝一案牽涉範圍廣，曾涉吸金20億、三聯集團董座徐少東，被控出資請周帶團到大陸旅遊，徐也被依違反國安法移請高雄高分檢偵辦，檢方聲押後，法院認無羈押必要，以50萬元交保候傳。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

國安法 新住民 統戰

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