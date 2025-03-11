國小監視器對我家告民事或國賠？一、二審法院見解不同

林姓女工程師住家旁國小在2樓裝設監視器，24小時對著她家攝錄，林女主張國家賠償法規定未包含人格權及隱私權，她才依循民法求償；台南地院一審法官認同林女主張，但台南高分院駁斥，更在判決內詳述法律見解指「侵害隱私權無從卸免其國家責任」。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵認為，依照台南高分院的解釋，國賠法未提及的人格權、隱私權也能請求賠償，這是一項跳脫法律條文之外的裁判；將國賠法第3條第1項，擴充解釋到包含人格權、隱私權。

台南地院一審判決指出，國家賠償法第3條第1項定有明文「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」，人格權、隱私權受侵害，不在條文規定範圍內，因此林女案件適用依民法求償，判她勝訴。

台南市佳里區信義國小更主張，立法者已於國家賠償法列舉權利中，排除公共設施因設置或管理有欠缺，造成侵害人民人格權國家賠償責任；國賠法保護客體既然未明文包含人格權，即使林女認為侵害隱私權，請求慰撫金亦欠缺法律特別規定，不得請求國賠。

台南高分院駁斥兩種說法，指出人格權屬憲法第22條所保障基本權利，司法院大法官一再肯認人格權中的隱私權為憲法保障基本權；釋字第689號解釋「個人縱於公共場域中，亦應享有依社會通念得不受他人持續注視、監看、監聽、接近等侵擾之私人活動領域及個人資料自主，而受法律所保護。」

高分明說明，因此條文中「生命、身體、人身自由或財產」等權利，自有藉由合目的性解釋，使其符合憲法保障人權意旨必要，擴張其保護範圍包括人格權中的隱私權，而不受歷史解釋（即立法理由）限制。

高分院解釋，民法對於私人間不法侵害隱私權行為，尚且命行為人應負損害賠償責任，而國家依憲法規定，負有保障人民隱私權公行政任務，更無從卸免其國家責任。

高分院表示，隱私權涉及人性尊嚴與個人主體性維護及人格發展完整，若任憑設置或管理有欠缺公共設施，侵害人民受憲法保障人性尊嚴隱私權，卻無法救濟，顯然違反憲法第23條比例原則。若有侵害，當應依國賠法第3條第1項定，負損害賠償責任。

黃睦涵指出，因國賠法第5條規定「國家損害賠償，除依本法規定外，適用民法規定」，明定民法為國賠法的補充法，台南地院一審採信林女國賠法不適用的主張，目前坊間多數類似訴訟的看法都是如此。

黃睦涵說明，台南高分院的看法頗像過去訴訟原本認為寵物貓狗的死亡，僅能就財產法益進行求償，不能就人格法益部分請求；然而，考量如今民眾愛狗如子、愛貓如女，失去貓狗生命對當事人身心影響甚鉅，造成精神極大痛苦，法院也認可造成貓狗死亡的被告，必須賠償精神上損害。

依據過去判例，即使如高雄氣爆這樣的重大案件，眾多被害人依國賠法第3條第1項提起訴訟後，在精神慰撫金的求償部分，法院還是依民法相關規定作為補充裁判法條；黃睦涵表示，若直接以國賠法就人格權、隱私權判賠，目前還未曾見過。

德益法律事務所所長、律師黃仕翰指出，他肯定台南高分院的見解，但法條解釋因人而異，或許林女再上訴到最高法院又會翻盤；因隱私權是「利益」，對於是否如自由、財產等明確的權利範疇仍有爭議，過去也從未聽過直接以國賠法第3條第1項判賠的案例。