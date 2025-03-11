獨／她住家被國小監視器日夜攝錄 民事求償勝訴二審卻翻盤

林姓女工程師不滿住家旁國小在2樓裝設監視器，24小時攝錄她的客廳、玄關、前院，依民法提告校方侵害隱私、人格權，一審採信其主張判勝訴；校方上訴，台南高分院認定林女應循國家賠償程序，而非逕行以民法提告，改判廢棄一審判決，並駁回林女訴訟。

判決書指出，有碩士學歷的林姓女工程師住家位於台南市佳里區信義國小旁，整棟為1至3樓建築物；林女主張，圍牆內庭院屬於她與家人生活私領域，沒有意願向大眾公開，信義國小卻在2021年2月26日先在南側教室大樓2樓教室風扇左上角，裝設銀色筒形監視器。

林女指出，影像畫面涵蓋她住家全棟1至3樓，她發現後報警，並向教育局陳情；學校拆除監視器後，竟又在南側教室大樓2樓外牆裝設球型監視器，以由上至下俯瞰角度，每隔18至20秒轉回拍攝她住家1樓出入口、前院、玄關、客廳內部14秒，至今長達3年半。

林女表示，這個監視器導致她出入客廳、出門前整理衣著、在庭院活動及出入大門舉動，遭24小時日夜攝錄，侵害隱私權、人格權及居住安寧；她透過教育局要求拆除，校方不同意且繼續拍攝。她提告妨害秘密罪，檢方不起訴後再議，遭駁回確定。

林女認為，校方即使為維護校園安全有拍攝校園圍牆需求，範圍亦應控制在不逾越巷道範圍，始合乎比例原則；校方將監視器對著校外居民住家拍攝，並無法防止及嚇阻存有危安疑慮人士進入校園，其手段與保障幼童安全及受教權目的顯不相符。

林女以民法請求校方賠償精神慰撫金，台南地院一審採信林女本案不適用國賠法主張，認定該監視器24小時對著林女住家拍攝，不符合比例原則，致其隱私權、人格權受到侵害，依民法判決校方應賠償5萬元、拆除監視器。

校方不服上訴指出，因校園圍牆低矮，2021年間多次遭陌生男子闖入躲藏，甚至過夜；校方裝設該監視器是為監控巷弄圍牆，以防他人翻越或及時制止，此項行政事實屬行使公權力行為。

校方主張，監視器是公共設施，林女若認為干預其隱私或人格權等權利，僅得以國家賠償法為請求權基礎，依規定踐行協議先行程序；林女依民法逕行提起訴訟，自非適法。

校方說明，該監視器是自動掃描，無法設定鏡頭運行軌跡，為達成維護校園安全目的，縱有干預林女隱私權，亦以最小侵害手段為之，符合比例原則，且校方已於去年11月間拆除該監視器。

台南高分院認為，校方裝設監視器是為維護師生人身安全，防止不肖人士進入校園，危害校園安全，非屬私法性質，而是以發生事實效果為目的的行政措施，屬於「單純高權行政行為」中「行政事實行為」；監視器供學校公務使用，亦屬於國家賠償法第3條第1項所稱公共設施。

高分院認定，國家賠償法為民法特別法，應優先適用，林姓女子應循國家賠償程序，先以書面向賠償義務機關請求損害賠償，不能逕以民法侵權行為規定為請求。