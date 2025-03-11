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陳情降3成！桃園環警嚴打改管猴 他吃罰單再噴1萬5檢測

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

持續遏止噪音車，桃園市環保局昨晚8至11時與桃園警分局於經國路設立噪音檢測點，針對春日路、大興路及小檜溪重劃區執行靜桃專案，員警騎乘警用機車在周邊的噪音車熱點路段實施攔查，帶到檢測點做噪音檢測，攔查10輛汽機車，其中4輛噪音超標，均當場開單告發，後續通知複驗，共計裁罰金額為16200元。

桃園分局統計靜桃專案實施後，截至今年3月初，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查達5762件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有635件，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點來加強拍照蒐證通報，相關陳情案件也下降約3成。

警方昨晚攔查到一名許姓駕駛騎乘一輛普通重型機車，排氣管發出擾人噪音，員警當下判斷噪音超標，果然一測為95分貝就超過標準，與標準84分貝超標11分貝，當場噴飛3600元；許男詢問是否可以免費去噪音實驗室檢測，但目前規定需自費做，費用約要1萬5千元，令他直呼要趕快去機車行換回正常的排氣管，以免再次遭裁罰。另還有一名羅姓女子騎乘一輛普通重型機車，標準是90分貝，檢測為103分貝，超標13分貝，一樣當場噴飛3600元。目前環境部核准機車噪音檢測公司共有6家，依不同期別、車種，收費從3150元至1萬5千元都有。

桃園分局交通組組長林健祥表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅，此外違規車輛改裝也可能影響車輛的操控性能和安全性能，進一步危及駕駛者和其他道路使用者的安全。警方鼓勵民眾勇於檢舉，若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，可檢附相關事證影像，上傳至交通部公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱，及行政院環境部的「噪音車檢舉網站」，讓噪音改裝車無所遁藏。

桃園市環保局昨晚與桃園警分局執行靜桃專案，4輛汽機車噪音超標，裁罰金額共16200元。記者周嘉茹／翻攝
桃園市環保局昨晚與桃園警分局執行靜桃專案，4輛汽機車噪音超標，裁罰金額共16200元。記者周嘉茹／翻攝
桃園市環保局昨晚與桃園警分局執行靜桃專案，4輛汽機車噪音超標，裁罰金額共16200元。記者周嘉茹／翻攝
桃園市環保局昨晚與桃園警分局執行靜桃專案，4輛汽機車噪音超標，裁罰金額共16200元。記者周嘉茹／翻攝

噪音 桃園 超標

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