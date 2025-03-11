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台中男應徵不順衝撞館長健身房 今駁上訴判5年8月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在去年5月間，前往北屯區「館長」陳之漢經營的健身房應徵未果，同年6月間駕駛貨車撞入健身房內，幸好未釀人員傷亡。台中地院審理時，林男僅承認有毀損，否認有殺人未遂犯意，但法官未予採信，判刑5年8月，全案上訴二審，台中高分院今駁回上訴，維持一審原判。

檢警調查，林姓男子（30歲）去年5月到館長位於北屯區的成吉思汗健身俱樂部應徵未果，又再以臉書私訊傳給館長仍未獲回應，同年6月12日駕駛許姓友人（34歲）租賃的貨車，衝撞成吉思汗台中館，造成大門破裂，但幸未造成人員傷亡，警方到場時，林還在與館方人員大小聲爭執，林被依殺人未遂罪送辦，法院裁定羈押。

台中地院審理時，林男僅坦承毀損、強制，但矢口否認殺人未遂，辯稱他有注意稍微看一下有沒有人才撞下去，他當時想說只會撞到門、不會撞到人，自己沒有殺人、想要撞誰的意思。

一審勘驗現場監視器，發現健身房大門前有台階陡坡，林需加速才能衝入，且他撞入館內時大門往前飛出撞上紅龍柱、桌子，當時有十多名會員在閘門後，萬一有人靠近大門，極有可能遭波及釀死亡結果，加上當時又是健身房尖峰時段，顯有殺人不確定故意。

一審審酌，林男不思理性處理自身謀職不順、妥適調整生活不如預期的失望、不甘情緒，僅因對現狀不滿就用開車衝撞健身房及列首段發洩情緒，考量一切情狀後依殺人未遂罪判他5年8月。

台中市林姓男子去年開貨車，衝撞館長陳之漢在北屯區經營的健身房。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子去年開貨車，衝撞館長陳之漢在北屯區經營的健身房。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子去年開貨車，衝撞館長陳之漢在北屯區經營的健身房。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子去年開貨車，衝撞館長陳之漢在北屯區經營的健身房。記者陳宏睿／翻攝

健身房 殺人未遂 館長

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