聽新聞
0:00 / 0:00
台中男應徵不順衝撞館長健身房 今駁上訴判5年8月
台中市林姓男子在去年5月間，前往北屯區「館長」陳之漢經營的健身房應徵未果，同年6月間駕駛貨車撞入健身房內，幸好未釀人員傷亡。台中地院審理時，林男僅承認有毀損，否認有殺人未遂犯意，但法官未予採信，判刑5年8月，全案上訴二審，台中高分院今駁回上訴，維持一審原判。
檢警調查，林姓男子（30歲）去年5月到館長位於北屯區的成吉思汗健身俱樂部應徵未果，又再以臉書私訊傳給館長仍未獲回應，同年6月12日駕駛許姓友人（34歲）租賃的貨車，衝撞成吉思汗台中館，造成大門破裂，但幸未造成人員傷亡，警方到場時，林還在與館方人員大小聲爭執，林被依殺人未遂罪送辦，法院裁定羈押。
台中地院審理時，林男僅坦承毀損、強制，但矢口否認殺人未遂，辯稱他有注意稍微看一下有沒有人才撞下去，他當時想說只會撞到門、不會撞到人，自己沒有殺人、想要撞誰的意思。
一審勘驗現場監視器，發現健身房大門前有台階陡坡，林需加速才能衝入，且他撞入館內時大門往前飛出撞上紅龍柱、桌子，當時有十多名會員在閘門後，萬一有人靠近大門，極有可能遭波及釀死亡結果，加上當時又是健身房尖峰時段，顯有殺人不確定故意。
一審審酌，林男不思理性處理自身謀職不順、妥適調整生活不如預期的失望、不甘情緒，僅因對現狀不滿就用開車衝撞健身房及列首段發洩情緒，考量一切情狀後依殺人未遂罪判他5年8月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言