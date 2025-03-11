涉私菸貪凟洩密 中彰警、海巡共13人被約詢今全移送彰檢複訊

彰化地檢署偵辦一起查緝私菸案，懷疑有執法人員收賄洩密，昨大舉搜索台中、彰化警方與海巡署偵防分署共38處所，被約談的31人昨晚到今上午陸續移送彰檢複訊，仍朝洩密與貪瀆罪嫌偵辦中。

彰化地檢署昨指揮廉政署中部地區調查組、調查局台中市調處、警政署政風室等單位，動員155人力，搜索38處警、巡單位，其中10名員警與3名海巡人員涉嫌重大，連同與案情有關的18名嫌疑人都被先送台中市調處訊問，今全數移送彰檢。

據了解，海巡署2023年6月間，與台中、彰化警方合辦私菸案，事後中市警方懷疑有警員洩密，報檢方指揮，當時就有員警遭約談，訊後請回。去年彰化警方配合檢方調查，也查出有1名員警疑似洩密，主動移送法辦。

檢方事後疑似掌握更具體事證，昨再搜索台中、彰化和海巡署偵防分署，台中警方有5個單位7名員警被帶走，其中兩人前年就被調查過；彰化警方則有3個單位被搜，約談3名員警。彰檢對案情三緘其口，強調約詢人員眾多，案情仍待釐清，因有嫌疑人未到案，今繼續偵辦及複訊。