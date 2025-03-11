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「金鷹部隊」步槍兵忘了周日休診 變造病歷吃官司

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

吳姓役男去年元月在陸軍六軍團砲兵第21指揮部砲兵營服役擔任步槍兵，某周日不想歸營服勤，異想天開將他人的診斷證明書，改成當日就醫後確診A流得請假，班長向診所求證，發現周日休診，桃園地檢署偵結，依陸海空軍刑法起訴，建請從重量刑。

起訴指出，新北市20歲吳姓役男抽中「金鷹部隊」，2024年元月間入伍，在陸軍六軍團砲兵第21指揮部砲兵營某連擔任步槍兵，同年3月初放假返家，吳男為了免除擔任營門衛哨、安全士官等重要軍事勤務，在周日（3月10日）收假歸營時間將屆前的傍晚6點，以某男曾在附近某家診所開立診斷證明書，拍照後，利用手機App「美圖秀秀」修改。

吳男所取得這張該診所第113012101號診斷證明書，將其中的身分證字號、日期、名字、住址及病名，全改成他自己的個人資料，地址用現住地的新北市新店區安興路，病名改為「A型流行性感冒」，日期則是當天「中華民國113年3月10日」等文字，變造完後，立刻以通訊軟體Line傳給所屬吳姓班長要請假，以此詐術免除擔任衛哨、應變待命班、實彈射擊等重要軍事勤務。

吳男原以為天衣無縫，卻未料想，軍中請假仍需按流程稽核，班長依照診斷證明書上診所電話撥打詢問，發現響了許久沒人接，於是上網查詢這家診所是否有其他電話可聯繫時，發現診所周日沒開門營業，根本不看診，由此得知，吳男的診斷證明書是假的，將他交由桃園憲兵隊移送偵辦。

案件移送桃檢，儘管吳男已於2024年4月16日退伍，由於犯案時為現役軍人，檢察官通知到案，吳男於憲詢及偵訊時均坦承不諱，同時佐以砲兵營黃姓士官督導長、張姓班長及吳姓直屬班長於憲兵隊所述一致，並有變造診後的診斷證明、與吳班長欲請假的對話紀錄截圖，以及部隊的函文，足認吳男的自白與事實相符，犯嫌應勘認定。

檢察官認為，被告吳男所為觸犯刑法的行使變造特種文書罪嫌及違反陸海空軍刑法的詐術免除勤務罪嫌，依規定從重的詐術免除勤務罪論處，請法官審酌被告所屬軍事單位為遏止類情事發生，請求從重懲處的意見，予以從重量刑。

新北市吳姓男子去年在陸軍六軍團砲兵第21指揮部砲兵營服役，為了閃營門衛哨等軍事勤務，竟變造罹患A型流行性感冒診斷書請假，經部隊長官打電話向診所查證，發現周日沒看診，當場抓包送法辦，桃園地檢署偵結，依陸海空軍刑法詐術勤務罪起訴，建請從重量刑。圖／擷取自Google Map
新北市吳姓男子去年在陸軍六軍團砲兵第21指揮部砲兵營服役，為了閃營門衛哨等軍事勤務，竟變造罹患A型流行性感冒診斷書請假，經部隊長官打電話向診所查證，發現周日沒看診，當場抓包送法辦，桃園地檢署偵結，依陸海空軍刑法詐術勤務罪起訴，建請從重量刑。圖／擷取自Google Map

憲兵 桃園地檢署

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