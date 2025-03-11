「金鷹部隊」步槍兵忘了周日休診 變造病歷吃官司

吳姓役男去年元月在陸軍六軍團砲兵第21指揮部砲兵營服役擔任步槍兵，某周日不想歸營服勤，異想天開將他人的診斷證明書，改成當日就醫後確診A流得請假，班長向診所求證，發現周日休診，桃園地檢署偵結，依陸海空軍刑法起訴，建請從重量刑。

起訴指出，新北市20歲吳姓役男抽中「金鷹部隊」，2024年元月間入伍，在陸軍六軍團砲兵第21指揮部砲兵營某連擔任步槍兵，同年3月初放假返家，吳男為了免除擔任營門衛哨、安全士官等重要軍事勤務，在周日（3月10日）收假歸營時間將屆前的傍晚6點，以某男曾在附近某家診所開立診斷證明書，拍照後，利用手機App「美圖秀秀」修改。

吳男所取得這張該診所第113012101號診斷證明書，將其中的身分證字號、日期、名字、住址及病名，全改成他自己的個人資料，地址用現住地的新北市新店區安興路，病名改為「A型流行性感冒」，日期則是當天「中華民國113年3月10日」等文字，變造完後，立刻以通訊軟體Line傳給所屬吳姓班長要請假，以此詐術免除擔任衛哨、應變待命班、實彈射擊等重要軍事勤務。

吳男原以為天衣無縫，卻未料想，軍中請假仍需按流程稽核，班長依照診斷證明書上診所電話撥打詢問，發現響了許久沒人接，於是上網查詢這家診所是否有其他電話可聯繫時，發現診所周日沒開門營業，根本不看診，由此得知，吳男的診斷證明書是假的，將他交由桃園憲兵隊移送偵辦。

案件移送桃檢，儘管吳男已於2024年4月16日退伍，由於犯案時為現役軍人，檢察官通知到案，吳男於憲詢及偵訊時均坦承不諱，同時佐以砲兵營黃姓士官督導長、張姓班長及吳姓直屬班長於憲兵隊所述一致，並有變造診後的診斷證明、與吳班長欲請假的對話紀錄截圖，以及部隊的函文，足認吳男的自白與事實相符，犯嫌應勘認定。