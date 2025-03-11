200萬交保被問及「會覺得被警方針對？」 許瑞弘反應曝

竹聯幫仁堂分子遭控介入某公司投資糾紛，涉嫌組織犯罪等，檢警昨兵分多路搜索，拘捕仁堂大老「麥克」許瑞弘等11人偵辦，漏夜偵訊後令許200萬元交保，他深夜步出地檢署，被問及「會不會覺得被警方針對？」，他低調表示「釐清就好。」

據悉，近期竹聯幫幫主「么么」過世後，接任人選引起熱議，其中外傳許瑞弘是可能人選之一，但他自稱早已不管江湖事，目前是教會牧師；然日前許瑞弘等人仍遭控介入某公司投資糾紛，昨遭警方拘提到案。

士林地檢署檢察官昨指揮刑事局警方搜索11處，並拘提許瑞弘等11名被告，依組織犯罪條例等罪嫌偵辦，昨晚陸續解送至士檢複訊，檢方漏夜偵訊後，初步令許瑞弘200萬元交保、吳姓男子20萬元交保，其餘人員持續偵訊中。