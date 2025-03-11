聽新聞
0:00 / 0:00

200萬交保被問及「會覺得被警方針對？」 許瑞弘反應曝

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

竹聯幫仁堂分子遭控介入某公司投資糾紛，涉嫌組織犯罪等，檢警昨兵分多路搜索，拘捕仁堂大老「麥克」許瑞弘等11人偵辦，漏夜偵訊後令許200萬元交保，他深夜步出地檢署，被問及「會不會覺得被警方針對？」，他低調表示「釐清就好。」

據悉，近期竹聯幫幫主「么么」過世後，接任人選引起熱議，其中外傳許瑞弘是可能人選之一，但他自稱早已不管江湖事，目前是教會牧師；然日前許瑞弘等人仍遭控介入某公司投資糾紛，昨遭警方拘提到案。

士林地檢署檢察官昨指揮刑事局警方搜索11處，並拘提許瑞弘等11名被告，依組織犯罪條例等罪嫌偵辦，昨晚陸續解送至士檢複訊，檢方漏夜偵訊後，初步令許瑞弘200萬元交保、吳姓男子20萬元交保，其餘人員持續偵訊中。

昨夜11時許，許瑞弘妻子在律師陪同下籌錢辦保，許步出地檢署，面對媒體鏡頭，頻說「謝謝，辛苦了」，被問及「會不會覺得被警方針對？」，許先是呵呵笑兩聲，再回應「釐清就好」，隨後快步搭車離開。全案詳細案情仍待釐清。

許瑞弘在妻子協助下200萬元交保，離開地檢署。記者李隆揆／攝影
許瑞弘在妻子協助下200萬元交保，離開地檢署。記者李隆揆／攝影
許瑞弘在妻子協助下200萬元交保，離開地檢署。記者李隆揆／攝影
許瑞弘在妻子協助下200萬元交保，離開地檢署。記者李隆揆／攝影

妻子 竹聯幫

延伸閱讀

竹聯幫仁堂11人遭拘捕 大哥「麥可」訊後200萬元交保

竹聯幫「麥可」許瑞弘 從刑事局送士林地檢署偵辦

竹聯幫堂主「麥可」涉恐嚇富商移送 被問接幫主稱「媒體亂寫」

被列幫主接班人選 竹聯幫仁堂大哥「麥可」遭拘提…涉組織犯罪案

相關新聞

政院打詐中心：投資詐騙近3個月降48％、非投資降20％

台灣詐騙猖獗，行政院打詐指揮中心透露，根據內政部警政署165打詐儀表板數據，自去年12月至今，詐騙犯罪案件持續下降，投資...

竹聯幫仁堂11人遭拘捕 大哥「麥可」訊後200萬元交保

竹聯幫仁堂大哥「麥可」許瑞弘涉組織犯罪案，士林地檢署今指揮刑事局警方兵分11路搜索拘提許等11名被告，晚間陸續解送士檢複...

租4廠房棄置廢棄物 17人起訴

高雄益碩環保公司劉姓負責人涉在台南、高雄、屏東等地租廠房，棄置收運的廢塑膠、金屬冶煉爐渣等，高雄市環保局獲報稽查，測出含...

竹聯幫仁堂堂主 遭拘提

竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘涉犯下恐嚇取財數千萬元，刑事局昨拘提許及仁堂成員共十一人，依組織犯罪防制條例移送士林地檢署。...

200萬交保被問及「會覺得被警方針對？」 許瑞弘反應曝

竹聯幫仁堂分子遭控介入某公司投資糾紛，涉嫌組織犯罪等，檢警昨兵分多路搜索，拘捕仁堂大老「麥克」許瑞弘等11人偵辦，漏夜偵...

竹聯幫「麥可」許瑞弘 從刑事局送士林地檢署偵辦

竹聯幫掌管弘仁會、明仁會的大老「麥可」許瑞弘今日於北市住家遭逮捕，全案朝犯罪組織偵辦，目前除「麥可」外，全案共逮捕11人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。