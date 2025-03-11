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那瑪夏前區長吳牧群貪千萬 判關15年10月

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

高雄那瑪夏區前區長吳牧群（原名白樣．伊斯理鍛），任內向廠商收賄逾1725萬餘元，部分賄款還藏在冰箱裡，取賄過程全程遭徵信社錄影存證，最高法院依貪汙治罪條例經辦公用工程收取回扣罪、對於職務上行為收受賄賂罪判15年10月徒刑，全案定讞。

吳牧群是布農族人，曾任2屆高雄縣桃源鄉長，因妻子為那瑪夏人，2011年轉戰那瑪夏區，成為高雄縣市合併後首屆官派區長；2014年直轄市原民區恢復區長選舉，吳2018年當選第3屆那瑪夏區長。

吳牧群2018年當選區長後，陳姓包商為了讓工程委託案不被區公所解約，就職當天前往吳的競選總部，盼他協助護航，當時吳允諾不會解約，又說「那就看你誠意」，隨即手指辦公室角落冰箱，陳便回車上拿60萬元現金放入冰箱；陳擔心吳事後反悔，還派徵信社在場盯梢，拍下吳牧群的取款收賄過程。

另外，吳牧群任內又向董姓、林姓工程廠商借款880萬元，因無力償還借款，就從廠商尚未結算或後續承攬工程收取回扣抵償債務；吳牧群還向李姓工程廠商收取回扣110萬8000元、向吳姓勞務廠商收受賄賂23萬元，合計吳所收取回扣及賄賂至少1034萬7400元，及抵償債務690萬6820元，共達1725萬4220元。

吳牧群一審審理時否認收賄，辯稱遭假借名義向別人詐財等語，不過陳姓包商在審理期間轉為汙點證人，促成其他廠商認罪，一審依不違背職務收受賄賂罪、準收受賄賂罪、經辦公用工程收取回扣罪等罪，判吳應執行18年徒刑，褫奪公權6年。

吳上訴後，二審認定檢方起訴吳紐西蘭考察索賄一事無罪，改判15年10月徒刑，褫奪公權6年；案件再上訴，被最高法院駁回。

冰箱 回扣 那瑪夏

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