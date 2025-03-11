北市1年申訴82件 學者：性騷黑數多

性別平等工作法修法後，北市去年性騷申訴案件較前年暴增4倍。但台灣婦女團體全國聯合會理事長彭渰雯認為，以北市一年82件申訴案來看，即便性平意識抬頭，但申訴量不算高，還存有許多黑數。

彭渰雯直言，職場性騷案，被害人通常會顧慮較多，憂心申訴後會不會丟工作，雇主須建立被信任的處理機制、公開程序；若是涉及權勢性騷擾，更應邀請外部委員協助調查。否則勞工會擔心「官官相護」，也怕被其他員工排擠，配套俱足，員工遭性騷才敢站出來。

去年兒福聯盟曾爆發有主管疑似包庇員工性騷，北市勞動局接獲一名女社工申訴，指公司男前輩糾纏騷擾，如言語稱正妹、好上鏡，讓她感受不舒服，還會突然出現在女方家附近。主管認為是資深同事「貼心」，內部調查性騷不成立，女社工轉向勞動局申訴，才認定性擾案成立。

新北某公司一名男處長偕女同仁出國洽公時，提出要與女同事交換房間，房內放著他的貼身衣物，讓女同事感覺不舒服，控告該主管權勢性騷，對公司僅處分一大過不滿，向新北勞工局申訴。勞工局查出該公司未依規定聘外部專業人士參與調查，申訴處理有瑕疵，開罰公司4萬元。

律師紀冠伶認為，性平三法通過後，帶動性平意識抬頭，申訴案件逐年增加，但實務上常發現，有些案件不成立原因是提出的證據不足。

紀冠伶曾接到一起申訴案，申訴人與被申訴人辦公室座位相鄰，申訴人認為只要她站起來，對方就會抬頭看他，去茶水間時對方也跟著，讓她不舒服，後來性騷未成立，但性工法修正後，雇主有責任要採取立即有效的糾正補救，如調整座位等，否則就會觸法。