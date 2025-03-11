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性工法新制周年 性騷申訴增成案低

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導

「性別平等工作法」新制上路滿1年，六都市政府接獲職場性騷申訴案都上升，卻因為舉證不易，例如無第三人在場，或缺乏監視器佐證，申訴後未必能成立，部分申訴人甚至自行撤案，成立案件數最多僅5、6成，裁罰率更低。

北市府統計，去年受理82件職場性騷申訴，經認定違法28件，最後開罰15案，共裁罰254萬元。相較新制上路前，2023年52件、2022年21件，申訴案明顯增加。

北市勞動局分析去年82件申訴案，不服雇主調查或懲處結果有41件，占二分之一；33件是申訴雇主未採取立即有效的糾正或補救措施，占40.24%；另有8件行為人是事業單位負責人，因此直接向勞動局申訴。

申訴案認定性騷成立、開罰率都偏低，北市勞動局就業安全科長蔡惠雅說，扣除申訴人自行撤銷、調查中或正走司法程序，有52案送調查審議，最後28件成案，其中13件事業單位在限期內改善，開罰15件。

新北市去年職場性騷向勞工局申訴有78件，比起前一年46件多了近7成。去年78件有42件成立，4件仍在調查，成立率約占56.7%，新北勞工局長陳瑞嘉說，Me Too運動讓更多勞工勇於把委屈說出來，雇主也不敢再漠視或不作為。

桃園市勞動局去年受理性騷申訴57件、成立19件，扣除撤案及未處理完案件，成立率約42%。19案中僅裁罰13案，勞動局說，部分案件調查性騷行為屬實，但雇主防治上有改善作為，因此未罰。

台中市去年36件申訴案，24件成立裁罰，成立率66.7%，總裁罰153萬元。中市勞工局長林淑媛說，近年性騷、性平等申訴件數逐年增加，整體成長1倍。性騷樣態以言語或身體不當接觸為主，類似案件申訴雖增加，但舉證不易，例如無第三人在場或無監視器，未必能成立。

高雄市勞工局去年受理44件，24件成立，扣除4案仍在調查，成立率約60%。台南市勞工局去年受理16件，截至去年底，調查認定違法有6件，不成立6件，其他申訴後未認定，主因投訴人和解撤案，或涉司法程序暫停審議。

勞工局 雇主

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