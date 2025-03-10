政院打詐中心：投資詐騙近3個月降48％、非投資降20％

台灣詐騙猖獗，行政院打詐指揮中心透露，根據內政部警政署165打詐儀表板數據，自去年12月至今，詐騙犯罪案件持續下降，投資相關案件由每天平均186件下降至90件，平均下降達48%；非投資相關案件，由每天平均314件下降至250件，平均下降達20%。

打詐指揮中心坦言，目前雖仍處詐騙案件高發階段，政府續強化打詐行動，使全國詐騙案件開始呈下降趨勢，顯示「不打更詐，越詐越打」策略有效，若無政府強力攔阻及查緝，詐騙犯罪案件恐會更多。

為防制詐欺案，政府今年持續推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版，打詐指揮中心解釋，精進識詐策略，強化分層、分眾、分齡犯罪預防宣導及建立青少年法治教育觀念，擴大多元管道宣導，例如推動美容美髮業識詐宣導，建構公私協力合作機制，以有效提高民眾識認詐騙手法的意識與知能。

打詐指揮中心指出，為因應詐欺集團犯罪模式不斷轉型，政府以「運用AI人工智慧、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為重點，研擬相關策略，數發部依詐欺犯罪危害防制條例公告納管Google、YouTube、Line、Facebook、Instagram及TikTok等4家業者共6個經營平台，要求業者配合下架詐騙廣告或詐騙訊息。

打詐指揮中心也提到，現已開發「網路詐騙通報查詢網」，提供民眾即時查詢及通報疑似詐騙訊息管道，利用AI對可疑廣告進行分流判斷，做預防性下架處理。