竹聯幫仁堂堂主 遭拘提

竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘涉犯下恐嚇取財數千萬元，刑事局昨拘提許及仁堂成員共十一人，依組織犯罪防制條例移送士林地檢署。竹聯幫幫主「么么」黃少岑病逝，許曾被點名可能是接班人選，在黃告別式後隨即被查辦，引發關注。

據了解，辦案人員詢問接任幫主一事，許瑞弘稱是媒體亂寫，他沒有意願。警方調查，五十五歲許瑞弘涉在前年受託處理一起投資糾紛，教唆小弟對台北市一家公司負責人恐嚇取財，得手數千萬元。

刑事局偵一大隊報士檢指揮，蒐證監控一年多，昨與宜蘭、桃園、基隆警方同步搜索十一處，拘提許瑞弘及仁堂成員共十一人。士林地檢署昨晚訊後命許瑞弘二百萬元交保。

許瑞弘近年擔任牧師，作風低調，多年來不曾因涉犯案件登上媒體版面，但刑事局掌握事證，許仍在幕後指揮小弟。警方蒐報情資，許會召集旗下各分會長開會商討事情，對分會具強大影響力。

仁堂旗下有弘仁會、明仁會、旭仁會、育仁會、文仁會，經濟實力強又兵強馬壯，黃少岑病逝後，許瑞弘因具相當輩分及實力，被外界點名可能是接班人選。

因偵辦對象特殊，刑事局偵一大隊長親自調度三個隊蒐證調查，也未與台北、新北市警方合作。刑事局昨未對案情多說明，僅表示偵辦組織犯罪案件，尚在調查中。

警方掌握情資，近年竹聯幫以明仁會、弘仁會最常「浮上台面」，從事海內外詐騙集團機房及境內轉帳水房、車手集團或拘禁提供人頭帳戶者，並走私、分裝及販賣毒品，幹部及成員屢涉押人拘禁凌虐、鬥毆等暴力犯罪，被警方列為掃黑重點。