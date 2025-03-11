租4廠房棄置廢棄物 17人起訴

益碩環保公司劉姓負責人涉將收來的廢棄物棄置於承租廠房中，橋頭地檢署依廢棄物清理法起訴十七人。記者張議晨／翻攝 高雄益碩環保公司劉姓負責人涉在台南、高雄、屏東等地租廠房，棄置收運的廢塑膠、金屬冶煉爐渣等，高雄市環保局獲報稽查，測出含有害廢棄物後送辦，橋頭地檢署依違反廢棄物清理法起訴劉等十七人，估計賺取清運費近四千萬元。

檢警調查，劉男二○二二年三月起借用盛永股份有限公司、愛普生實業等公司，與華宏新技公司簽訂廢棄物委託清除及處理合約，但實際上華宏產出的廢塑膠混合物、廢木材等事業廢棄物，都是劉名下的益碩股份有限公司負責處理。

劉再指派王姓、陳姓員工等人，先到高雄仁武區尋找合適廠房，以每月四萬六千元價格承租，隨後將華宏新技產出的廢塑膠混合物、廢木材、廢鐵桶、廢液等事業廢棄物棄置在廠房內，直到被高市環保局稽查揭發，並檢測確認屬於有害事業廢棄物。

橋檢擴大偵辦，發現劉男為首的犯罪集團不僅承租仁武區廠房，觸角還伸及台南、屏東等地，利用同樣手法租下屏東市、內埔鄉及台南永康區的閒置廠房後，將大量廢塑膠、營建廢棄物、廢集塵灰、金屬冶煉爐渣、廢鋁渣等一般事業廢棄物堆置在內。

檢警計算，不法集團棄置於四間廠房的廢棄物，清運費用合計要三八六八萬三千元，依違反廢棄物清理法，對劉男、劉男員工及盛永、愛普生、華宏新技等公司負責人、幹部共十七人提起公訴，犯罪所得宣告沒收。

高市環保局指出，二○二三年九月至去年十月間接獲多起廠房所有人通報，發現劉姓業者以承租廠房為掩護，聲稱經營環保相關事業，實則於廠內大肆堆置廢棄物，包含廢塑膠、廢棉紗、膠狀樹脂的廢鐵桶、裝有廢液的貝克桶及廢鋁渣等，除行政併罰外，將依法撤證取消其資格，不得再從事清除或再利用相關業務，解除證據保全後也要求行為人限期清理廢棄物。