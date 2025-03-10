竹聯幫堂主「麥可」涉恐嚇富商移送 被問接幫主稱「媒體亂寫」

竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘涉對某公司負責人恐嚇取財數千萬元，刑事局今拘提許及仁堂成員等共11人，晚間將許依組織犯罪防制條例移送士林地檢署。竹聯幫幫主「么么」黃少岑病逝，許被點名可能是接班人選，在黃告別式後隨即被查辦，引發關注。

仁堂旗下有弘仁會、明仁會、旭仁會、育仁會、文仁會，兵強馬壯且經濟實力強，黃少岑上月4日病逝、本月6日舉行告別式，許瑞弘具相當輩分及實力，被點名可能是接班人選。據了解，辦案人員詢問此事，許稱是媒體亂寫，他沒有意願。

警方調查，許瑞弘涉在前年受託處理一起投資糾紛，教唆小弟對台北市一家公司負責人恐嚇取財，得手數千萬元。