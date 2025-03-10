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竹聯幫堂主「麥可」涉恐嚇富商移送 被問接幫主稱「媒體亂寫」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘涉對某公司負責人恐嚇取財數千萬元，刑事局今拘提許及仁堂成員等共11人，晚間將許依組織犯罪防制條例移送士林地檢署。竹聯幫幫主「么么」黃少岑病逝，許被點名可能是接班人選，在黃告別式後隨即被查辦，引發關注。

仁堂旗下有弘仁會、明仁會、旭仁會、育仁會、文仁會，兵強馬壯且經濟實力強，黃少岑上月4日病逝、本月6日舉行告別式，許瑞弘具相當輩分及實力，被點名可能是接班人選。據了解，辦案人員詢問此事，許稱是媒體亂寫，他沒有意願。

警方調查，許瑞弘涉在前年受託處理一起投資糾紛，教唆小弟對台北市一家公司負責人恐嚇取財，得手數千萬元。

刑事局偵一大隊報士檢指揮偵辦，今與宜蘭縣、桃園市、基隆市警方在北市搜索11處，拘提許瑞弘及仁堂成員等共11人帶回刑事局詢問，許在北市住處被拘提，晚間7時半移送士檢。

竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘涉對某公司負責人恐嚇取財數千萬元，刑事局今拘提許及仁堂成員等共11人，晚間將許依組織犯罪防制條例移送士林地檢署。記者李奕昕／攝影
竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘涉對某公司負責人恐嚇取財數千萬元，刑事局今拘提許及仁堂成員等共11人，晚間將許依組織犯罪防制條例移送士林地檢署。記者李奕昕／攝影
竹聯幫掌管弘仁會、明仁會的大老「麥可」許瑞弘（中）於北市住家遭逮捕，全案共逮捕11人，據了解，目前全案朝犯罪組織偵辦，目前除「麥可」外，其中已有5個小弟被拘到士檢複訊。晚間許瑞弘在刑事局製作完筆錄移送士林地檢署偵辦。記者蘇健忠／攝影
竹聯幫掌管弘仁會、明仁會的大老「麥可」許瑞弘（中）於北市住家遭逮捕，全案共逮捕11人，據了解，目前全案朝犯罪組織偵辦，目前除「麥可」外，其中已有5個小弟被拘到士檢複訊。晚間許瑞弘在刑事局製作完筆錄移送士林地檢署偵辦。記者蘇健忠／攝影

北市 恐嚇 竹聯幫

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