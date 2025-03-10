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上街抓寶可夢卻挨西瓜刀 老闆為員工出氣砍錯人下場曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣林姓姊妹細故爭吵，大姊的男友勸架時打到妹妹，妹妹找林姓老闆出面「處理」，卻誤打到街上抓寶可夢的蔡男，蔡男的媽媽及友人要求賠償，林姓老闆脅迫林姓大姊及男友付錢。彰化地方法院偵結，依共同犯恐嚇得利罪判處林姓老闆有期徒刑10月。可上訴。

判決書指出，林姓姊妹2021年10月間因細故吵架，林姓大姊的男友拉開2人時打到妹妹，妹妹找林姓老闆出面出氣，雙方相約在大城鄉某宮廟見面，未料各自揪眾到場途中，林姓老闆竟把帶著妻子、孩子上街抓寶可夢的蔡男當作姊姊及其男友找來的幫手，持西瓜刀砍傷蔡男右上臂。　

蔡母與友人要求賠償，林姓老闆認為林姓姊姊的男友是惹禍起源，要他共同賠償，就約他和林姓姊姊到自家工廠，關門索取賠償費10萬元，後來蔡母稱賠償費必須50萬元，林姓老闆又找林姓姊姊及男友到工廠，一口氣要50萬元，當場寫契約書，林姓姊姊及男友被關在工廠內，面對林姓老闆和前來助勢的10多名男女，心生畏懼而寫下讓渡汽車契約書。

林姓老闆否認犯行。賴姓、王姓等證人證稱，林姓老闆及吳姓幫手分別以拖鞋打林姓姊姊的男友臉頰、徒手毆打身體，還說「你這樣是不想回去了…你這樣讓我很沒面子」等語。

彰化地院審酌，林姓老闆為林姓員工出氣為犯罪遠因，後誤砍傷人，要林姓姊姊及男友為事件終局負全責為犯罪動機，犯罪過程中找工廠眾多員工到場並關閉工廠出入口令對方心生恐懼，且有實際毆打的犯罪手段，被提告之後審理期間雖有達成形式上和解，但僅為林姓姊姊單方原諒之形式，並無賠償的實質情形，經審一切情狀，判處林姓老闆徒刑10月。

彰化縣一對姊妹吵架，演變成砍錯人、恐嚇賠償的刑事案件，彰化地方法院判處為妹妹出頭打人的林姓老闆有期徒刑10月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣一對姊妹吵架，演變成砍錯人、恐嚇賠償的刑事案件，彰化地方法院判處為妹妹出頭打人的林姓老闆有期徒刑10月。記者簡慧珍／攝影

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