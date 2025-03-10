上街抓寶可夢卻挨西瓜刀 老闆為員工出氣砍錯人下場曝光

彰化縣林姓姊妹細故爭吵，大姊的男友勸架時打到妹妹，妹妹找林姓老闆出面「處理」，卻誤打到街上抓寶可夢的蔡男，蔡男的媽媽及友人要求賠償，林姓老闆脅迫林姓大姊及男友付錢。彰化地方法院偵結，依共同犯恐嚇得利罪判處林姓老闆有期徒刑10月。可上訴。

判決書指出，林姓姊妹2021年10月間因細故吵架，林姓大姊的男友拉開2人時打到妹妹，妹妹找林姓老闆出面出氣，雙方相約在大城鄉某宮廟見面，未料各自揪眾到場途中，林姓老闆竟把帶著妻子、孩子上街抓寶可夢的蔡男當作姊姊及其男友找來的幫手，持西瓜刀砍傷蔡男右上臂。

蔡母與友人要求賠償，林姓老闆認為林姓姊姊的男友是惹禍起源，要他共同賠償，就約他和林姓姊姊到自家工廠，關門索取賠償費10萬元，後來蔡母稱賠償費必須50萬元，林姓老闆又找林姓姊姊及男友到工廠，一口氣要50萬元，當場寫契約書，林姓姊姊及男友被關在工廠內，面對林姓老闆和前來助勢的10多名男女，心生畏懼而寫下讓渡汽車契約書。

林姓老闆否認犯行。賴姓、王姓等證人證稱，林姓老闆及吳姓幫手分別以拖鞋打林姓姊姊的男友臉頰、徒手毆打身體，還說「你這樣是不想回去了…你這樣讓我很沒面子」等語。