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不滿同袍女友欲分手 憲兵徒手掐死2度性侵屍體重判無期徒刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

志願役憲兵許俊傑不滿同單位劉姓女友欲分手，去年5月18日在女方新北市泰山家中徒手掐死女方，還2度性侵遺體。新北地方法院國民法官依涉犯陸海空軍刑法現役軍人殺人罪、損壞汙辱屍體罪及偽造文書罪，合併重判許男無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

判決指出，許、劉2人前後交往2年多，許男僅因分手心有不甘，竟惱羞成怒殺害死者，不僅使死者生前飽受痛苦，死後遺體還損壞、汙辱，令家屬受有永不可磨滅的心靈創痛，惡性重大，犯後雖坦承犯行，試圖與死者家屬調解，均被拒絕原諒。

19歲許男與同齡死者原為高中同校同學，高職畢業後各自簽下志願役進入憲兵指揮部服役，並分發到同一單位，日久生情成為情侶。死者與母、姊、弟同住，與許男交往後，許男不時會在休假時前來同住，但家屬供稱，許男控制慾強是恐怖情人，兩人常為此爭吵，死者再度要求分手，許男反懷疑是女方另結新歡。

去年5月17日晚間，許男逕自持劉女住家鑰匙入門找女方談判，起初劉姊見雙方對話尚稱平和未介入，不料2人卻在回到女方房間後發生憾事。隔天劉家3姊弟相約至桃園看爺爺卻不見死者，劉姊出聲呼喊，卻只見妹妹以手機LINE回傳「收到」、「再等等」等簡訊，拖了近一個小時仍未步出房門。

劉姊察覺有異敲門找人，最後竟收到一通「妹妹死了」的簡訊，衝入房內赫然發現蓋著棉被的妹妹，全身赤裸躺在床上已經斷氣，此時一旁的許男情緒失控，衝出房門試圖以水果刀自殘遭制止。

事後許男供稱，自己是在18日9時許失手將劉女掐死，再以拳頭毆打其臉部並2度性侵遺體，直到劉姊開始喊人，他一度持死者手機試圖拖延，最後撐不下去才坦承死者已往生。

志願役憲兵許俊傑因不滿同袍劉姓女友欲分手，竟將女方掐死並性侵遺體，被依現役軍人殺人罪、損壞汙辱屍體罪及偽造文書罪重判無期徒刑。記者林昭彰／攝影
志願役憲兵許俊傑因不滿同袍劉姓女友欲分手，竟將女方掐死並性侵遺體，被依現役軍人殺人罪、損壞汙辱屍體罪及偽造文書罪重判無期徒刑。記者林昭彰／攝影

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