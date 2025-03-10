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廢清業者租廠房囤放廢棄物遭起訴 高市環保局說重話

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄益碩環保公司劉姓負責人涉嫌承租台南、高雄、屏東等4處廠房，囤放收回來的廢塑膠混合物及有害事業廢棄物，橋頭地檢署今偵結，依廢棄物清理法起訴劉男等17人。環保局強調，基於環境保護高標準，請求對劉姓主嫌續押，並從重量刑，以展現政府打擊環境犯罪的決心。

環保局表示，自2023年9月至2024年10月間，接獲多起廠房所有人通報，發現劉姓環保業者以承租廠房為掩護，聲稱經營環保相關事業，實則於廠內大肆堆置廢棄物，包含廢塑膠、廢棉紗、膠狀樹脂的廢鐵桶、裝有廢液的貝克桶及廢鋁渣等。行為已涉嫌違反廢棄物清理法第46條規定，主動移請檢調單位深入偵辦。

經檢調機關調查發現，該劉姓環保業者夥同其他環保業者，以合法掩飾非法，於臺南、高雄及屏東等地區大規模租用廠房，非法棄置有害事業廢棄物及一般事業廢棄物。

在檢方指揮下，警方及地方環保局展開多次搜索與蒐證，最終偵結全案，共17人遭提起公訴，檢方聲請沒收犯罪所得，共計新台幣3868萬餘元，並基於環境保護高標準，請求對劉姓主嫌續押，並從重量刑，以展現政府打擊環境犯罪的決心。

至於以合法掩護非法涉案清除、再利用業者，除行政併罰外，並將依法撤證取消其資格，不得再從事清除或再利用相關業務。

環保局表示，依據廢棄物清理法第46條規定，未經主管機關許可，非法棄置、堆置廢棄物者，將面臨1年以上5年以下有期徒刑併科新台幣1500萬元以下罰金，以及最高新台幣1千萬以下罰鍰。

針對非法棄置案件，除刑事及行政併罰外，解除證據保全後，將要求行為人限期清理廢棄物，未完成清理者，聲請加重刑責，並移送行政執行求償清理費用。

環保局呼籲，民眾出租土地或廠房倉庫應慎選承租對象及確認承租用途，出租後應加強巡視，藉以防範不法業者「假承租，真棄置廢棄物」，短期內快速棄置廢棄物後隨即失聯，留下大量廢棄物，讓出租人可能要面臨付出巨額的廢棄物清理費用，民眾若發現非法棄置廢棄物，請速通報環保單位，共同打擊不法，守護環境。

高雄益碩環保公司劉姓負責人涉嫌承租台南、高雄、屏東等4處廠房，囤放收回來的廢塑膠混合物及有害事業廢棄物，橋頭地檢署今偵結，依廢棄物清理法起訴劉男等17人。圖／環保局提供
高雄益碩環保公司劉姓負責人涉嫌承租台南、高雄、屏東等4處廠房，囤放收回來的廢塑膠混合物及有害事業廢棄物，橋頭地檢署今偵結，依廢棄物清理法起訴劉男等17人。圖／環保局提供
高雄益碩環保公司劉姓負責人涉嫌承租台南、高雄、屏東等4處廠房，囤放收回來的廢塑膠混合物及有害事業廢棄物，橋頭地檢署今偵結，依廢棄物清理法起訴劉男等17人。圖／環保局提供
高雄益碩環保公司劉姓負責人涉嫌承租台南、高雄、屏東等4處廠房，囤放收回來的廢塑膠混合物及有害事業廢棄物，橋頭地檢署今偵結，依廢棄物清理法起訴劉男等17人。圖／環保局提供

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