快訊

科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／遲來的正義！鄰居殺兒與媳判死 爺爺手寫信曝光…孫被指「孤兒」大哭

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

高雄男子吳龍滿（65歲）嫌樓上鄰居羅姓夫妻太吵，前年9月15日當兩名幼童面前砍死鄰居夫妻，一審高雄地院今判處死刑，褫奪公權終身。兩名幼童由死者羅男的父母親照顧，羅父今得知判決結果，羅父說，「希望孩子們能更堅信他們沒有錯，有錯的人已受應得制裁，可以勇敢坦然繼續他們的人生」。

以下是羅父寫下的內容：

距發生事故迄今541天，大約是一年半時間，我們就像活在人間煉獄般的被折磨著，期盼有撥雲見日的一天，所幸皇天不負苦心人，「世紀」審判終於出爐，就在今天，114年3月10日，如願等到判處死刑的消息，真欣慰，雖然判死的理由裡「無告慰死者及家屬這一條」，但我們真的為這遲來的正義吶喊，為司法的公正喝采，更希望孩子們，能更加堅信他們並沒有錯，有錯的人已受到他應得的制裁，而他們可以勇敢坦然地繼續他們的人生！

回顧這段辛酸的歲月，為了解決孩子的心理創傷，我們到處求援，幸好我們的學校、社福、醫院，有健全的體系給予輔助，讓我們不覺孤單，而犯保協會始終扮演我們最大支柱與後盾，更是居功厥偉。

但再怎麼細心呵護，仍百密總有一疏，教師在課堂上解釋「孤兒」定義，同儕不經意的指孫子就是，讓孩子久久無法釋懷，當夜又嚎啕大哭。另每每在公園等他玩耍，看到別的孩子有父母相伴，就暗自飲泣，這些都讓我揪心不忍，更恨那狠心奪走他們至親的罪犯！

在這值得紀念的日子，我謹在此呼籲，千萬不要以為「廢死」才是民主的象徵，沒有嚴刑峻法為後盾，哪有安心平安的生活，告慰兒、媳在天之靈的同時，更希望惡人能引以為戒，以保障更多的好人與家庭！

高雄男子吳龍滿殺害樓上鄰居羅姓夫妻，羅男的父親今得知一審判吳死刑，羅父親筆寫下這段期間心路歷程。圖／讀者提供
高雄男子吳龍滿殺害樓上鄰居羅姓夫妻，羅男的父親今得知一審判吳死刑，羅父親筆寫下這段期間心路歷程。圖／讀者提供

死刑 殺人 鄰居

延伸閱讀

嫌吵13刀殺死鄰居夫妻…男嗆家屬更該死 釋憲後首判死理由曝光

害怕電椅和注射！美15年來首度執行槍決 記者直擊伏法過程

檢察官協會推資深女檢當大法官 她認為死刑一致決有爭議

美國佛州新法重罰無證客 刑期1年變5年、犯一級謀殺就判死

相關新聞

竹聯幫堂主「麥可」涉恐嚇富商移送 被問接幫主稱「媒體亂寫」

竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘涉對某公司負責人恐嚇取財數千萬元，刑事局今拘提許及仁堂成員等共11人，晚間將許依組織犯罪防制...

獨／遲來的正義！鄰居殺兒與媳判死 爺爺手寫信曝光…孫被指「孤兒」大哭

高雄男子吳龍滿（65歲）嫌樓上鄰居羅姓夫妻太吵，前年9月15日當兩名幼童面前砍死鄰居夫妻，一審高雄地院今判處死刑，褫奪公...

被列幫主接班人選 竹聯幫仁堂大哥「麥可」遭拘提…涉組織犯罪案

竹聯幫仁堂大哥「麥克」許瑞弘涉組織犯罪案件，士林地檢署今指揮刑事局偵一大隊及宜蘭縣、桃園市、基隆市警方，在台北市拘提許等...

上街抓寶可夢卻挨西瓜刀 老闆為員工出氣砍錯人下場曝光

彰化縣林姓姊妹細故爭吵，大姊的男友勸架時打到妹妹，妹妹找林姓老闆出面「處理」，卻誤打到街上抓寶可夢的蔡男，蔡男的媽媽及友...

不滿同袍女友欲分手 憲兵徒手掐死2度性侵屍體重判無期徒刑

志願役憲兵許俊傑不滿同單位劉姓女友欲分手，去年5月18日在女方新北市泰山家中徒手掐死女方，還2度性侵遺體。新北地方法院國...

廢清業者租廠房囤放廢棄物遭起訴 高市環保局說重話

高雄益碩環保公司劉姓負責人涉嫌承租台南、高雄、屏東等4處廠房，囤放收回來的廢塑膠混合物及有害事業廢棄物，橋頭地檢署今偵結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。