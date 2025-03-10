獨／遲來的正義！鄰居殺兒與媳判死 爺爺手寫信曝光…孫被指「孤兒」大哭

高雄男子吳龍滿（65歲）嫌樓上鄰居羅姓夫妻太吵，前年9月15日當兩名幼童面前砍死鄰居夫妻，一審高雄地院今判處死刑，褫奪公權終身。兩名幼童由死者羅男的父母親照顧，羅父今得知判決結果，羅父說，「希望孩子們能更堅信他們沒有錯，有錯的人已受應得制裁，可以勇敢坦然繼續他們的人生」。

以下是羅父寫下的內容：

距發生事故迄今541天，大約是一年半時間，我們就像活在人間煉獄般的被折磨著，期盼有撥雲見日的一天，所幸皇天不負苦心人，「世紀」審判終於出爐，就在今天，114年3月10日，如願等到判處死刑的消息，真欣慰，雖然判死的理由裡「無告慰死者及家屬這一條」，但我們真的為這遲來的正義吶喊，為司法的公正喝采，更希望孩子們，能更加堅信他們並沒有錯，有錯的人已受到他應得的制裁，而他們可以勇敢坦然地繼續他們的人生！ 回顧這段辛酸的歲月，為了解決孩子的心理創傷，我們到處求援，幸好我們的學校、社福、醫院，有健全的體系給予輔助，讓我們不覺孤單，而犯保協會始終扮演我們最大支柱與後盾，更是居功厥偉。 但再怎麼細心呵護，仍百密總有一疏，教師在課堂上解釋「孤兒」定義，同儕不經意的指孫子就是，讓孩子久久無法釋懷，當夜又嚎啕大哭。另每每在公園等他玩耍，看到別的孩子有父母相伴，就暗自飲泣，這些都讓我揪心不忍，更恨那狠心奪走他們至親的罪犯！ 在這值得紀念的日子，我謹在此呼籲，千萬不要以為「廢死」才是民主的象徵，沒有嚴刑峻法為後盾，哪有安心平安的生活，告慰兒、媳在天之靈的同時，更希望惡人能引以為戒，以保障更多的好人與家庭！