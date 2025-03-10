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嫌吵13刀殺死鄰居夫妻…男嗆家屬更該死 釋憲後首判死理由曝光
高雄男子吳龍滿（65歲）嫌樓上鄰居夫妻太吵，前年9月15日當著兩名幼童面砍死鄰居夫婦，吳男落網後態度惡劣，還對被害人家屬、鑑定人員口出惡言，高雄地院審理後，合議庭認定吳毫無悔意，一致決判處兩個死刑，褫奪公權終身， 是去年9月死刑釋憲後，一審判死首例。
此案適用國民法官法進行審理，因現場「唯二」的目擊證人是年僅5歲、6歲的幼童，被害夫妻家屬擔心若由國民法官審理，恐造成幼童創傷，法院考量被害人家屬心理狀態，最後裁定不走國民參審，採一般程序，由法官陳紀璋、李承曄、林軒鋒審理。
合議庭判死理由認為，吳龍滿屬於預謀犯罪，且犯後逃匿並丟棄作案衣物，落網後堅定行使緘默權，明確否認犯行，應無辨識行為違法顯著減低情形。
另外，吳男雖有糖尿病，但並無雙相情緒障礙症、憂鬱症等精神疾病，且他在屏安醫院進行量刑鑑定時，還對鑑定人員有口語、動作上威脅，甚至當庭直指死者蔡女父親更該死，其手段殘忍，犯罪所生結果具嚴重破壞及危害性。
合議庭認定，吳龍滿並無刑法所定減刑條件適用，因他犯後無悔意，並無更生教化、再社會化可能，依兩個殺人罪各判兩次死刑，褫奪公權終身，合併應執行死刑。可上訴。
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