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司機偷勤不實驗收業者省下違約金 運安會2人判刑

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

國家運輸安全調查委員會採購勞務案，派駐王姓司機至運安會開公務車，運安會秘書室主任李有智、組員黃伃寧明知司機偷勤卻不實驗收，台北地院審理，依圖利罪判黃1年6月、判李1年4月，均褫奪公權2年，李判緩刑3年，黃不予緩刑。可上訴。

運安會2020年辦理外包勞務採購案，由昱藤數位人力資源服務公司得標，昱藤與王姓司機簽約，派駐在運安會駕駛公務車。

2020年年7、8月，李有智指示黃伃寧如果司機請假，不要對昱藤扣款，要在出勤表登載「正常出勤」等，再由昱藤向運安會請款，不過，檢方查出，王2020年9月未出勤8小時，11月未出勤4小時，李、黃卻未依規定扣減昱藤違約金，涉嫌圖利業者。

判決說，李有智在本案未獲利益，自始坦承犯行，予緩刑3年宣告，黃伃寧雖也未獲利，但過推李有智，未見悔意，不宣告緩刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

主任 人力 運安會

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