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當2幼童面殺害鄰居夫妻 6旬狠男拒認罪一審判死刑

當2幼童面殺害鄰居夫妻 6旬狠男拒認罪一審判死刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄男子吳龍滿（65歲）嫌樓上鄰居夫妻太吵，前年9月15日當著兩名幼童面砍死鄰居夫婦，吳男落網後都行使緘默權，從偵查、移審都否認犯罪，也無法進行精神鑑定，被害夫妻家人盼法官處極刑，雄院今下午宣判，吳被判處死刑，褫奪公權終身，成死刑釋憲後一審判死首例。

此案適用國民法官法進行審理，因現場「唯二」的目擊證人是當時年僅5歲、6歲的幼童，被害夫妻家屬擔心若由國民法官審理，恐造成幼童創傷，法院考量被害人家屬心理狀態，最後裁定不走國民參審，採一般程序審理。

前年9月15日上午，住苓雅區武廟路某大樓的吳龍滿，持水果刀從逃生梯走到樓上，當時35歲蔡女正要送兩名孩子上學，吳男直接走進客廳，砍刺蔡女5刀。

吳男接著走進主臥房，看到36歲羅男還在床上睡覺，不顧現場有兩名幼童，一見羅男就朝他胸腹等部位刺殺8刀，羅也當場死亡。

吳男行凶後，一言不發下樓回家，兩個孩子逃下樓向管理員求救。吳男返家更衣，走出大樓騎機車逃往屏東，最後在枋寮一帶騎機車時遭警方圍捕，落網後口頭承認犯行。

但檢警進一步偵訊時，吳男均行使緘默權，檢方多次提訊吳男，吳男一樣行使緘默權，但他返回收押的看守所牢房，卻和牢友有說有聊，行凶後都拒絕聘請律師，心理素質十分穩定。

檢方認為，吳男當著兩名幼童的面殘殺羅姓夫妻，犯案後換裝逃逸，還藏匿凶刀、作案衣物企圖湮滅證物，顯見其心性狡詐，犯後態度不佳，毫無悔意，縱使判無期徒刑，假釋出監已近90歲，若不永久與世隔絕，不足以實現正義，向法院求處死刑。

被害人羅男母親出庭求法官判吳死刑，更透露，年幼孩子已開始識字會上網，卻看到網友都在怪罪是因為小朋友開門放凶手進門，才會害死爸媽，至今根本無法走出陰影，陷入深深的自責，法官判吳死刑，她才能告訴孫子「不是你們的錯，壞人已受到應有的懲罰」。

高雄男子吳龍滿因認為樓上製造樓層噪音，刺死樓上鄰居羅姓夫婦。圖／本報資料照片
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國民法官 死刑

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