沈慶京行賄柯文哲明天開庭 換掉「前特偵女檢」仍找前檢察官

威京集團總裁沈慶京於京華城弊案中行賄民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇，被控圖利、違背職務行賄罪，沈不認罪，檢察官2罪對沈求刑17年，沈現羈押禁見；台北地院明天提解沈出庭，沈陣前換將，重新委任前檢察官蘇振文辯護。

沈慶京偵查中的委任律師包括徐履冰、前特偵組女檢察官越方如、前主任檢察官胡原龍，不過，沈已與越、胡解除委任。

蘇振文是司法官45期結業，因查緝砂石場環保犯罪，2013年榮獲十大傑出青年，蘇曾「上諫」前法務部長邱太三稱檢察官案件量大、難精緻處理，並提出辭呈，邱要求時任台北地檢署檢察長的邢泰釗慰留蘇，蘇仍離開公職。

法院預計明天下午2時30分先提解沈慶京審問，下午3時40分傳喚京華城公司監察人張志澄出庭行準備程序。

沈慶京涉案部分，檢方指控，沈不堪京華城購物中心營運損失，持續向柯文哲訴求協助回復容積，柯與沈2020年2月20日在市長辦公室單獨會面後，連續以「便當會裁示」「核決送公展簽呈」等護航京華城公司，圖利鼎越公司121億545萬6748元不法利益。

檢方指控，沈慶京見柯文哲踐履違背職務行為，交代張志澄、鼎越前董事長朱亞虎找7名人頭各自匯款30萬元，假政治獻金名目行賄柯210萬元。

之後，沈慶京向柯文哲表達2022年10月18日舉行的京華廣場動土典禮上，柯是唯一邀請的政治人物，再交代秘書提領1600萬元現金，於2022年10月19日至11月1日某時地行賄柯文哲1500萬元，柯收受賄款，以 EXCEL檔案「工作簿」記載「日期 2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」。