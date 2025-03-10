男子涉槍殺屏東角頭「鴨頭」 因另涉詐欺入監

楊姓男子疑因債務糾紛，去年涉嫌在高雄左營區對綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭開9槍，致對方身亡，遭依殺人等罪嫌起訴並收押，因另涉詐欺等案入監執行，橋院裁定撤銷羈押。

楊男去年8月間涉案，遭橋頭地檢署向橋頭地方法院聲押獲准。橋頭地院裁定內容指出，楊男因詐欺等案，經高等法院高雄分院判決有罪，並定應執行刑2年確定。法院表示，檢察官以執行案件徒刑為由，向法院借被告入監執行獲准，且楊男已送執行，法官認楊男原羈押原因已消滅，自今年2月26日執行起算日起撤銷羈押。

全案起因37歲屏東陳姓角頭民國113年8月15日與友人行經高雄市左營區一家桌遊店外停車場時，疑遭事前多次到場勘查並埋伏在外的楊男連開9槍身亡。涉案楊男事後帶槍投案並稱犯案動機為債務糾紛，經橋檢偵結，遭依涉犯殺人、槍砲彈藥刀械管制條例加重持有槍砲等罪嫌起訴。

陳姓角頭熱衷宮廟事務，111年曾因攜槍掃射仇家民宅而登上社會新聞版面，槍擊案沒有人員傷亡，屏東地方法院112年7月依殺人未遂、槍砲等罪合併處陳男8年徒刑，併科罰金新台幣30萬元。陳男遭當街狙擊，震驚地方。