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國軍炸藥原粒狀改片狀仍驗收過關 化材商認罪但稱是美軍規範修改

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子經營精密化學材料批發公司，原得標國防部軍備局「B炸藥」採購案，負責供應1萬8000公斤炸藥，卻將美國原廠品質保證書檢驗結果的「粒狀」改為「片狀」，遭控涉嫌偽造文書罪，士檢偵結起訴，士院今開庭審理，黃男認罪，黃庭訊後表示，是照美軍規範修改，卻被說成是詐騙驗收。

起訴指出，國防部軍備局202廠2021年3月間籌備製造「105公厘HEAT-T彈藥」，以4770萬元預算公開招標採購1萬8000公斤符合美軍MIL-C-401E文件規範的「B炸藥」，規範中明確要求炸藥須為片狀，黃男公司以3690萬元得標簽約，進口的炸藥卻為粒狀，明顯不符規範。

黃男為通過驗收，2022年2月將美國原廠品質保證書中檢驗結果欄位的「粒狀」改為「片狀」，將變造過的文件影本提交國防部軍備局202廠，雖被發現炸藥外觀不符規範，黃多次求情，仍通過驗收，最後遭揭發控訴。

黃男稱，他是按美軍規範修改文件，並非詐騙驗收。案經士林地檢署偵結依偽造文書罪嫌起訴，士林地院今早開庭準備審理，法官考量黃男坦承犯行且無前科，審酌其職業、薪資及智識程度等，認應行簡易判決處刑。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

偽造文書 國防部 文件 美軍 詐騙

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