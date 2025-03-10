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詐團再出新招！收到「法務部行政執行署」公文勿點連結

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

詐騙集團再出新招！假冒執行署公文書，內藏連結讓民眾點擊，一旦點選就會前往詐團設置的網站；行政執行署台南分署今天公布許多民眾收到詐團傳送的傳繳通知書，一一破解假公文中錯誤之處，提醒民眾千萬不要上當。

行政執行署台南分署表示，詐騙集團最近又有新招，有民眾反應個人 LINE 或公司電子郵件收到以「法務部行政執行署」名義發出，以「涉稅」案由移送行政執行的傳繳通知書，並要求點擊下載罰款明細等。

分署說明，該通知書上的「法務部行政執行署」，應為「法務部行政執行署台南分署通知」，「點擊下載貴公司罰款明細」文字應為「受通知人」資訊，且不會要求點擊任何連結。

案由「涉稅」則更是明顯錯誤，應載明「具體欠稅法規，如營業稅或使用牌照稅法」，最後具名的「法務部署長」更是不知所云，應是載明具名承辦「書記官」及「行政執行官」姓名。

台南分署指出，該假冒的傳繳通知單，不時出現「簡體字」及「錯漏字」，內容粗糙、語句不通；該類 LINE訊息及電子郵件，均是假冒行政執行署名義的詐騙訊息。

分署表示，法務部行政執行署及所屬各分署絕對不會透過電子郵件、Line 及臉書等發送訊息通知義務人繳款，更不會要求透過非正式管道或私人帳戶匯款。如民眾收到可疑通知或有任何疑問，可直接撥打分署查證專線：（06）213-5147。

海軍敦睦遠航訓練支隊環島航訓昨天、今天在台南安平港開放參觀，吸引眾多人潮，台南分署今天也在現場設攤，呼籲民眾提高防詐意識，切勿點擊不明訊息連結、提供個人資料或進行任何金錢交易。

分署提醒，民眾如遇疑似詐騙情事，請立即撥打警政署165反詐騙專線電話諮詢，或向當地警察機關報案，維護自身財產安全。

詐騙集團又有新招！假冒執行署文書，內藏連結讓民眾點擊，一旦點選就會前往詐團設置的網站。記者袁志豪／翻攝
詐騙集團又有新招！假冒執行署文書，內藏連結讓民眾點擊，一旦點選就會前往詐團設置的網站。記者袁志豪／翻攝

台南 法務部 詐騙集團

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