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台積電赴美投資千億美元 鍾小平告發卓榮泰、郭智輝涉外患、瀆職罪
台積電將對美國擴大投資至少1千億美元，外界憂心「護國神山」變成「美積電」。國民黨台北市議員鍾小平今赴台北地檢署告發行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝涉嫌外患、瀆職罪。
台積電董事長魏哲家本月在白宮與美國總統川普共同宣布，台積電將在美國投資1千億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心。
鍾小平指出，5兆的投資案，竟然沒有經過「投審會」就可以直接去，政府竟毫無把關，告發行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝涉刑法外患及瀆職罪嫌。
鍾小平表示，什麼時候中華民國變成美國的第51州？什麼時候美國總統川普再度興起，來打擊中華民國？憑什麼叫我們台積電去美國？台積電是台灣的矽盾，若台積電不在台灣，台灣還有什麼價值讓美國防衛台灣，以抵抗中國發動武統。
鍾小平指出，川普一再勒索中華民國，提高國防預算政府也照單全收，台積電去美國全是高階製程，政府竟然允許這樣做，「當川普實施美利堅合眾國帝國主義的時候，中華民國沒有任何抵抗力，什麼時候中華民國變成殖民地？」。
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