不滿鄰居車停太近 男怒擋車「警察協調仍不移」慘遭判
得不償失！桃園一名賴姓男子不滿社區鄰居車輛停太靠近，被拒絕移車後憤而將自家車停在對方車位正前方，結果鄰居要開車出門發現被擋住，賴男拒絕移車，連警方到場協調也堅持不移。桃園地院近日依犯強制罪處賴男拘役30日。
檢方調查，34歲賴男與楊男同住在桃園區某社區，2人在地下室的車位比鄰。賴男去年4月8日深夜11時46分許，在社區地下室見楊男停放車輛貼近停車格右側，影響他上下車，因而心生不滿，將其駕駛的小客車停放在楊男車位正前方，並到楊男13樓住處要求移車，楊男則以其停放車輛未逾越停車格線而拒絕移車。
直到隔日凌晨12時30分許楊男欲駕車出門，見賴男將車輛停放在他的車位正前方，阻擋楊男駕車出入，便與賴男在社區大廳發生爭執，賴男明知楊男已要駕車出門仍拒絕移車，經警方到場協調，賴男仍拒絕移車，楊男因而搭乘計程車於當天凌晨12時45分許，至桃園市警察局同安派出所報案製作筆錄。
警方獲報後通知賴男到案說明，賴男於警詢及偵查中坦承犯行，檢方依犯刑法第304條第1項強制罪嫌起訴。桃園地院近日審理，賴男僅因停車糾紛而與鄰居產生嫌隙，竟妨害對方駕駛車輛出入社區權利，其所為缺乏尊重他人的法治觀念，實屬不當，應予懲處；念及賴男犯後坦認犯行，並已與對方調解成立並已獲諒解，最終依犯強制罪處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年。
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