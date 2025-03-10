「先租後棄」環保蟑螂再現南高屏 橋檢起訴17人

高雄益碩環保公司劉姓負責人涉嫌承租台南、高雄、屏東等4處廠房，再將收回來的廢塑膠混合物及有害事業廢棄物棄置於廠房中，橋頭地檢署偵辦後，粗估劉男棄置的廢棄物清運費就要3868萬餘元，橋檢偵結，依廢棄物清理法起訴劉男等17人。

檢警調查，劉男自2022年3月起利用盛永股份有限公司、愛普生實業等公司名義，與華宏新技公司簽訂廢棄物委託清除及處理合約，但實際上華宏新技產出的廢塑膠混合物、廢木材等事業廢棄物，均由劉名下的益碩股份有限公司負責處理。

事後劉再指派王姓、陳姓員工等人，先到仁武區尋找合適廠房，再以每月4萬6000元價格承租，隨後將華宏新技產出的廢塑膠混合物、廢木材、廢鐵桶、廢液等事業廢棄物棄置在廠房內，後經高雄市環保局稽查，才揭發劉男等人惡行，經檢測後確認屬於有害事業廢棄物。

橋檢偵辦後，發現劉男為首的犯罪集團不僅承租仁武區廠房，觸角還伸及台南、屏東等地，利用同樣手法租下屏東市、內埔鄉及台南市永康區的閒置廠房後，將大量廢塑膠、營建廢棄物、廢集塵灰、金屬冶煉爐渣、廢鋁渣等一般事業廢棄物堆置在內。

檢警計算，劉男集團棄置於4間廠房的廢棄物，清運費用合計要3868萬3000元，全案經主任檢察官鄭子薇、檢察官李明昌偵辦後，認定劉等人以合法掩護非法。