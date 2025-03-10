把賄款藏在冰箱…那瑪夏前區長貪汙1725萬元 最終判關15年餘定讞
高雄市那瑪夏區前區長吳牧群（原名白樣．伊斯理鍛），任內向廠商收賄逾1725萬餘元，部分賄款還藏在冰箱裡，取賄過程全程遭徵信社錄影存證，最高法院依貪汙治罪條例經辦公用工程收取回扣罪、對於職務上行為收受賄賂罪判吳15年10月徒刑，全案定讞。
吳牧群是布農族人，曾任2屆高雄縣桃源鄉長，因妻子為那瑪夏人，2011年轉戰那瑪夏區，成為高雄縣市合併後首屆官派區長。2014年直轄市原民區恢復區長選舉，吳2018年當選第3屆那瑪夏區長。
吳牧群2018年當選區長後，陳姓包商為了讓工程委託案不被區公所解約，在就職當天前往吳的競選總部，盼吳協助護航，當時吳允諾不會解約，卻又補充「那就看你誠意」，隨即手指辦公室角落冰箱。
陳心領神會，回到車上拿60萬元現金放入冰箱，數小時後吳再取款，但陳擔心吳事後反悔，還派徵信社在場盯梢，拍下吳牧群的取款收賄過程。
另外，吳牧群任內又向董姓、林姓工程廠商借款880萬元，因無力償還借款，就從廠商尚未結算或後續承攬工程收取回扣抵償債務。吳牧群野向李姓工程廠收取回扣110萬8000元、向吳姓勞務廠商收受賄賂23萬元，合計吳所收取回扣及賄賂至少1034萬7400元，及抵償債務690萬6820元，共達1725萬4220元。
一審審理時，吳牧群否認收賄，稱陳姓包商的60萬元，是要用來轉借給那瑪夏居民，後續的收受回扣、賄賂，則是陳假借他的名義向他人詐欺取財，還推託向人借款在布農族習俗中很「丟臉」。
不過一審法院認為吳所提的那瑪夏居民根本不認識陳，陳也在法院審理期間轉為汙點證人，促成其他廠商認罪。一審依不違背職務收受賄賂罪、準收受賄賂罪、經辦公用工程收取回扣罪等罪，判吳牧群應執行18年徒刑，褫奪公權6年。
吳不服上訴，二審將檢方起訴吳紐西蘭考察索賄一事改判無罪，其餘則認為一審判決無誤，判決應執行15年10月徒刑，褫奪公權6年。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言